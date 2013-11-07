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市场报道 | 2013年 11月 8日 星期五 07:24 BJT

加拿大股市：受大宗商品拖累走低，保险股上扬

路透多伦多11月7日 - 加拿大主要股指周四下跌，此前欧洲央行意外降息引发美元上涨，打压大宗商品价格，打击了能源和矿业股。

欧洲央行意外降息至记录低点，并表示将为银行业提供足额流动性直至2015年，以预防欧元区复苏因通胀率大跌而停滞。

投资者也在分析加拿大大型公司的财报，以及美国经济数据。数据显示，美国经济成长在第三季加快速度，但消费者支出扩张速度为两年来最慢。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌86.21点或0.64%，报13,294.20。10个主要板块中八个下跌。

随着油价下跌，能源股领跌，跌幅超过1%。Suncor Energy 回撤1.6%，Encana 跌1.8%。不过Canadian Natural Resources 上涨0.4%。

零售商Tim Hortons 涨0.3%。

保险商Manulife 和Sun Life 分别跳涨2.7%和2.4%。Great-West Lifeco 下滑0.5%。(完)

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