加拿大股市：受大宗商品拖累走低，保险股上扬

路透多伦多11月7日 - 加拿大主要股指周四下跌，此前欧洲央行意外降息引发美元上涨，打压大宗商品价格，打击了能源和矿业股。

欧洲央行意外降息至记录低点，并表示将为银行业提供足额流动性直至2015年，以预防欧元区复苏因通胀率大跌而停滞。