加拿大股市：受大宗商品拖累走低，保险股上扬

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透多伦多11月7日 - 加拿大主要股指周四下跌，此前欧洲央行意外降息引发美元上涨，打压大宗商品价格，打击了能源和矿业股。
欧洲央行意外降息至记录低点，并表示将为银行业提供足额流动性直至2015年，以预防欧元区复苏因通胀率大跌而停滞。
投资者也在分析加拿大大型公司的财报，以及美国经济数据。数据显示，美国经济成长在第三季加快速度，但消费者支出扩张速度为两年来最慢。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌86.21点或0.64%，报13,294.20。10个主要板块中八个下跌。
随着油价下跌，能源股领跌，跌幅超过1%。Suncor Energy 回撤1.6%，Encana 跌1.8%。不过Canadian Natural Resources 上涨0.4%。
零售商Tim Hortons 涨0.3%。
保险商Manulife 和Sun Life 分别跳涨2.7%和2.4%。Great-West Lifeco 下滑0.5%。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。