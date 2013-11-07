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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 07:22 BJT

表格：美国10月31日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿11月7日 - 美国农业部(USDA)周四公布10月31日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 416.7 11.0 427.7 506.3 11.0 20,908.3 14,915.2

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.9 120.9

玉米 1,718.7 0.0 1,718.7 1,786.9 0.0 22,251.5 11,068.0

高粱 18.8 0.0 18.8 18.8 0.0 1,543.3 657.4

大豆 1,018.3 18.7 1,037.0 1,236.6 18.7 33,247.4 25,941.6

豆粕 287.8 0.0 287.8 359.4 0.0 4,961.6 3,787.6

豆油 65.9 0.0 65.9 66.6 0.0 145.1 304.2

皮马棉 3.1 0.0 3.1 3.1 0.0 408.8 308.9

陆地棉 303.7 0.9 304.6 305.7 0.9 4,870.2 6,049.1

稻米 76.6 0.0 76.6 76.8 0.0 1,059.3 1,216.2 (完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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