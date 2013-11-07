纽约期市：期棉收低，基金展期及期权相关抛盘令其承压

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约11月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四收低，回吐前一交易日部分涨幅，因在周五美国政府月度作物报告及期权到期日前，投资者调整仓位。
ICE交投最活跃的12月期棉合约 收低0.31美分，或0.4%，报每磅76.76美分。
随着汤森路透/核心商品CRB指数 下跌，期棉走势与其他大宗商品一致。
美元指数 上涨，使以美元计价的大宗商品对其他货币持有者来说更加昂贵。
在周五12月期权到期前，期权相关卖盘打压了棉价，而且指数基金从12月现货合约的展期活动加剧，亦令价格承压。
交易员关注周五将公布的美国就业数据和月度作物报告。
10月31日止当周，美国棉花出口量总计为30.37万包，其中逾60%是销往土耳其和中国。
汤森路透初步数据显示，周四交投热络，成交量为27,770口，比250日均值高出50%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。