纽约期市：期棉收低，基金展期及期权相关抛盘令其承压

路透纽约11月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四收低，回吐前一交易日部分涨幅，因在周五美国政府月度作物报告及期权到期日前，投资者调整仓位。

ICE交投最活跃的12月期棉合约 收低0.31美分，或0.4%，报每磅76.76美分。

随着汤森路透/核心商品CRB指数 下跌，期棉走势与其他大宗商品一致。

美元指数 上涨，使以美元计价的大宗商品对其他货币持有者来说更加昂贵。

在周五12月期权到期前，期权相关卖盘打压了棉价，而且指数基金从12月现货合约的展期活动加剧，亦令价格承压。

交易员关注周五将公布的美国就业数据和月度作物报告。

10月31日止当周，美国棉花出口量总计为30.37万包，其中逾60%是销往土耳其和中国。

汤森路透初步数据显示，周四交投热络，成交量为27,770口，比250日均值高出50%。(完)

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