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市场报道 | 2013年 11月 8日 星期五 08:08 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月8日-11月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    11月8日-11月26日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330    美国房屋开工年率(万户)                            9月        90.8      89.1
    1330    美国建筑许可年率(万户)                            9月        93.5      92.6
    
    11月8日-11月25日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330    美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            9月         --       96.7
    
    11月8日-12月2日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500   美国建筑支出                                       9月          --     +0.6%
    
    11月8日-12月3日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500     美国新屋销售年率(万户)                           9月        42.5      42.1

    11月4日当周
    
    11月8日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1315    加拿大房屋开工(万户)                             10月       19.08     19.36
    1330    美国实质个人支出                                  9月          --     +0.2%
                个人所得                                                +0.3%     +0.4%
                个人消费                                                +0.2%     +0.3%
                个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                          --     +0.1%
                PCE物价指数(较上年同期)                                    --     +1.2%
                核心PCE物价指数(较前月)                                 +0.1%     +0.2%
                核心PCE物价指数(较上年同期)                                --     +1.2%
     1330   美国非农就业岗位(万个)                           10月    增加12.5   增加14.8
                民间就业岗位(万个)                                   增加12.5   增加12.6
                制造业就业岗位(万个)                                  增加0.4    增加0.2
                失业率                                                   7.3%      7.2%
                平均时薪                                                +0.2%     +0.1%
               每周平均工时                                              34.5      34.5
    1330    加拿大失业率                                     10月        7.0%      6.9%
               就业参与率                                               66.4%     66.4%
    1455    美国路透/密西根大学消费者信心指数              11月初值      74.5      73.2
                               现况指数                                  90.0      89.9
                               预期指数                                  64.0      62.5
    1530    美国ECRI经济领先指标                        11月1日当周        --     131.5
     --     美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数                 9月          --     +1.6%
    
    11月11日当周
    
    11月11日(一)      
    暂无经济数据公布
    
    11月12日(二)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1230   全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数               10月         --      93.9
    1245   美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             11月9日当周         --     -0.6%
    1355   美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           11月9日当周         --     +3.8%
    1500   美国就业趋势指数                                   10月         --     114.8
    
    11月13日(三)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1200    美国抵押贷款市场指数                       11月8日当周        --      449.6
                      再融资指数                                          --    2,035.6
    1900    美国联邦预算(亿美元)                              10月        --    盈余751
    
    11月14日(四)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330    加拿大新屋价格(较前月)                             9月        --      +0.1%
    1330    美国国际贸易收支(亿美元)                           9月    逆差389   逆差388
    1330    美国初请失业金人数(万人)                    11月9日当周       --       33.6
                      四周均值(万人)                                      --     34.825
                续请失业金人数(万人)                    11月2日当周       --      286.8
    1330    美国非农生产率环比年率                       第三季初值     +1.8%     +2.3%
                单位劳工成本                                             持平      持平
    1330    加拿大贸易收支(亿加元)                             9月        --    逆差13.1
    
    11月15日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330    美国纽约联邦储备银行制造业指数                    11月       4.00      1.52
    1330    美国进口价格                                      10月      -0.2%     +0.2%
                出口价格                                                 持平     +0.3%
    1330    加拿大制造业销售                                   9月        --      -0.2%
    1415    美国工业生产(较前月)                              10月      +0.2%     +0.6%        
              制造业产出(较前月)                                        +0.3%     +0.1%      
                     产能利用率                                         78.3%     78.3%
    1500    美国批发(趸售)库存                                 9月      +0.4%     +0.5%
                      趸售销售                                          +0.3%     +0.6%
    1530    美国ECRI经济领先指标                       11月8日当周        --        --
    (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 白云; 审校 李爽)
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