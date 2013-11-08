美国与加拿大经济指标预测--11月8日-11月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 11月8日-11月26日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 9月 93.5 92.6 11月8日-11月25日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 96.7 11月8日-12月2日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国建筑支出 9月 -- +0.6% 11月8日-12月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 11月4日当周 11月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 19.08 19.36 1330 美国实质个人支出 9月 -- +0.2% 个人所得 +0.3% +0.4% 个人消费 +0.2% +0.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加12.5 增加14.8 民间就业岗位(万个) 增加12.5 增加12.6 制造业就业岗位(万个) 增加0.4 增加0.2 失业率 7.3% 7.2% 平均时薪 +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.5 34.5 1330 加拿大失业率 10月 7.0% 6.9% 就业参与率 66.4% 66.4% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 74.5 73.2 现况指数 90.0 89.9 预期指数 64.0 62.5 1530 美国ECRI经济领先指标 11月1日当周 -- 131.5 -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 9月 -- +1.6% 11月11日当周 11月11日(一) 暂无经济数据公布 11月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 10月 -- 93.9 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月9日当周 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月9日当周 -- +3.8% 1500 美国就业趋势指数 10月 -- 114.8 11月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款市场指数 11月8日当周 -- 449.6 再融资指数 -- 2,035.6 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 盈余751 11月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 -- +0.1% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差389 逆差388 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月9日当周 -- 33.6 四周均值(万人) -- 34.825 续请失业金人数(万人) 11月2日当周 -- 286.8 1330 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +1.8% +2.3% 单位劳工成本 持平 持平 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 -- 逆差13.1 11月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 4.00 1.52 1330 美国进口价格 10月 -0.2% +0.2% 出口价格 持平 +0.3% 1330 加拿大制造业销售 9月 -- -0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.6% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.1% 产能利用率 78.3% 78.3% 1500 美国批发(趸售)库存 9月 +0.4% +0.5% 趸售销售 +0.3% +0.6% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月8日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 白云; 审校 李爽)