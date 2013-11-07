美股业绩：迪士尼季度业绩优于预期，因主题公园以及玩具销售收入增长

路透洛杉矶11月7日 - 迪士尼(Walt Disney) 公布获利增长，且优于华尔街预期，因夏季游览美国主题公园的游客支出增加，且玩具等消费品的销售上升。

该公司周四发布声明称，截止9月底一季的稀释后每股盈余(EPS)为0.77美元。这优于汤森路透I/B/E/S访问分析师的平均预估值0.76美元。

该季度净利升至14亿美元，较上年同期增长12%。

迪士尼股价在盘后交易中下滑2.8%报65.30美元，在纽约证交所常规交易中收报67.15美元。到业绩公布前，其股价今年以来已上涨将近35%。

Wunderlich Securities的媒体行业分析师Matthew Harrigan对该股给予买入评级，目标股价为77美元。他认为，“这家公司倒也没有太出意外，其业绩几乎和我们预期的一模一样。”

主题公园的营业利润增长15%至5.71亿美元，加州和佛罗里达州主题公园的游客支出增加。

消费品部门的营业利润增长30%至3.47亿美元，因“怪兽大学”和“飞机总动员”等电影特许商品推动销售，其中产品亦有不错表现，包括公司收购卢卡斯影业公司后获得的商品。

卢卡斯影业是“星球大战”系列电影的制片公司。迪士尼表示，下一部“星球大战”电影将于2015年12月18日上映。(完)