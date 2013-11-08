中港个股：*ST远洋称执行董事徐敏杰正接受相关部门调查

其兼任董事的中集集团 周五亦刊登类似公告，并表示，徐敏杰作为公司非执行董事并不参与本公司日常经营及管理。目前公司生产经营活动一切正常。董事会相信，调查将不会对公司业务及营运构成重大不利影响。

资料显示，出生于1958年的徐敏杰，于1980年加盟中远集团，自2011年5月起任*ST远洋执行董事，并自2012年3月起被委任为中集集团董事。自2012年1月起，徐敏杰还出任中远集装箱运输有限公司、中国远洋物流有限公司及中远韩国有限公司的董事长。（完）