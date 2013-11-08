中港个股：*ST远洋称执行董事徐敏杰正接受相关部门调查

日本经济：3月日本家庭通胀预期上升，为七个季度来首见--央行调查
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
路透上海11月8日 - 中国远洋控股股份有限公司 周五公告称，近日接到控股股东中国远洋运输（集团）总公司通知，公司执行董事徐敏杰正接受相关部门调查。
徐敏杰同时担任中远集团副总经理。公告同时指出，该事项对公司无重大不利影响，公司生产经营活动一切正常。
其兼任董事的中集集团 周五亦刊登类似公告，并表示，徐敏杰作为公司非执行董事并不参与本公司日常经营及管理。目前公司生产经营活动一切正常。董事会相信，调查将不会对公司业务及营运构成重大不利影响。
资料显示，出生于1958年的徐敏杰，于1980年加盟中远集团，自2011年5月起任*ST远洋执行董事，并自2012年3月起被委任为中集集团董事。自2012年1月起，徐敏杰还出任中远集装箱运输有限公司、中国远洋物流有限公司及中远韩国有限公司的董事长。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。