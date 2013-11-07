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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 07:51 BJT

日本经济：央行总裁黑田东彦称最终必须讨论退出策略

路透东京11月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，为了退出量化宽松政策，日本央行最终必须讨论如何削减资产负债表上的政府债务数额。

黑田东彦在参议院金融事务委员会表示，日本央行最终将持有大量长期政府债务，但有很多途径可放慢购债速度。

日本央行自4月以来维持货币政策不变。4月时，日本央行承诺通过大力购入日本公债，推动基础货币翻倍，在约两年内使通胀率升至2%。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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