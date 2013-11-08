中国基金：易方达联手淘宝推定制基金，约定年化收益率达6%

路透上海11月8日 - 在淘宝网月初获得中国证监会基金销售的无异议函后，基金公司联手淘宝推出收益率竞争性产品就成为市场关注的焦点。易方达基金公司周四公告称，将推出一款淘宝定制版基金，约定年化收益率达6%。

易方达公司网站的公告称，将于11月11日起发行易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金，其中聚盈A的募集上限为4.68亿份（不包含利息折算的份额），聚盈B不设募集上限。基金聚盈A仅通过易方达基金官方淘宝店网上交易系统公开发售。

公告显示，聚盈A的约定年收益率（单利）= 一年银行定期存款利率（税后）+3.0%，这意味该收益率将达到6%，虽低于此前百度 理财产品曾宣称8%的收益率，但高于目前市场同类产品的收益率。

此前百度曾宣布其与华夏基金公司合作的基金保证8%年化收益，引起市场轩然大波，不过百度之后马上改口称将不承诺收益。