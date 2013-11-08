《独家新闻》Danaher携手黑石集团竞购强生临床诊断部门--消息

路透纽约11月7日 - 熟悉情况的消息人士透露，医疗保健综合企业Danaher 已经携手黑石集团(百仕通) ，出价收购强生(Johnson & Johnson) 旗下的Ortho临床诊断部门。该部门主要生产血液筛查设备和实验室血液测试仪器，售价可能超过40亿美元。

消息人士指出，与Danaher-黑石银团展开争夺的其他私募股权投资机构包括：贝恩资本；凯雷集团 ；BC Partners；CVC Capital Partners和Leonard Green & Partners LP结成的联盟。

该人士周四称，强生在9月底收到针对该部门的最初收购提议，并希望在11月11日前有新一轮的出价。消息人士要求匿名，因为此事仍在保密状态。

黑石、BC Partners、凯雷集团以及CVC不愿发表评论。强生、Danaher、贝恩资本和Leonard Green暂时未回应置评要求。

部分消息人士称，强生最初希望该业务售价最高达到50亿美元，但潜在买家目前对该业务的估值比较接近40亿美元。

强生待售部门的年营收约为20亿美元。该部门的测试技术被认为比较过时，也不如分子诊断技术利润高。