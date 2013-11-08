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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 08:00 BJT

日本数据：截至10月底的外汇储备增至1.28万亿美元

路透东京11月8日 - 日本财务省周五公布，截至10月底的外汇储备增至1.28万亿(兆)美元。

财务省稍早表示，9月27日-10月29日期间未对市场进行干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

10月底 9月底 8月底 2012年10月底 总计 1,276.751 1,273.446 1,254.204 1,274.160

完整表格参见财务省网站：(here)(完)

(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
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