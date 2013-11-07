《中国报摘》--中国证券报11月8日

--国务院总理李克强在黑龙江主持召开部分省区座谈会。他指出，要继续把经济运行保持在合理区间，推进投融资体制和金融领域改革。

--消息人士透露，北京市有关机构正酝酿相关方案，对楼市调控政策进行微调，调整方向主要限于高端住宅，高端住宅的限价和限购政策可能逐步放开，使之回归市场化交易。

--知情人士透露，继嘉实国际发行A股ETF(交易所交易基金)并于周四在美上市后，博时基金也将推出挂钩A股指数的实物ETF，这是首批获准在美上市的两只A股ETF，亦意味着中国首次允许美国投资者通过RQFII基金形式投资A股市场。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)