《中国报摘》--中国证券报11月8日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 头版头条:
--国务院总理李克强在黑龙江主持召开部分省区座谈会。他指出，要继续把经济运行保持在合理区间，推进投融资体制和金融领域改革。
* 其他:
--*ST远洋 公告，公司接到控股股东中国远洋运输（集团）总公司通知，公司执行董事徐敏杰正接受相关部门调查，该事项对公司无重大不利影响。
--消息人士透露，北京市有关机构正酝酿相关方案，对楼市调控政策进行微调，调整方向主要限于高端住宅，高端住宅的限价和限购政策可能逐步放开，使之回归市场化交易。
--沪深300股指期权合约仿真交易今日启动。业内人士指出，此意味着股指期权的推出已为期不远。
--保利地产 和金地集团 公布10月销售情况，其中保利实现签约金额120.61亿元人民币，同比增长56.61%，金地则实现签约金额28.4亿元。
--知情人士透露，继嘉实国际发行A股ETF(交易所交易基金)并于周四在美上市后，博时基金也将推出挂钩A股指数的实物ETF，这是首批获准在美上市的两只A股ETF，亦意味着中国首次允许美国投资者通过RQFII基金形式投资A股市场。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。