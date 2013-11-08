欧元区经济：不能以削弱强者的方式取得平衡--德拉吉

**通胀率快速下降**

当天早些时候，欧洲央行下调主要利率至记录新低0.25%，通过放宽政策来应对通胀率意外下降，并支持欧元区经济的疲弱复苏。

欧元区10月通胀率接近四年新低。欧盟执委会本周预计通胀率将至少两年内维持在低位。

德拉吉表示，欧洲央行认为欧元区大致来看不会发生通缩。欧洲央行的欧元区通胀目标为接近但略低于2%。

“我们预计通胀率将在更久时间内维持低位，目前我们必须采取措施让通胀率回升到2%。”

德国在欧元区危机中的避险地位，已经压低了该国利率。

德拉吉称，过去一年半以来，欧元区在信心复苏方面已经卓有成效，这意味着资本正逐步离开德国回到南欧。