欧元区经济：不能以削弱强者的方式取得平衡--德拉吉

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
**通胀率快速下降**
当天早些时候，欧洲央行下调主要利率至记录新低0.25%，通过放宽政策来应对通胀率意外下降，并支持欧元区经济的疲弱复苏。
欧元区10月通胀率接近四年新低。欧盟执委会本周预计通胀率将至少两年内维持在低位。
德拉吉表示，欧洲央行认为欧元区大致来看不会发生通缩。欧洲央行的欧元区通胀目标为接近但略低于2%。
“我们预计通胀率将在更久时间内维持低位，目前我们必须采取措施让通胀率回升到2%。”
德国在欧元区危机中的避险地位，已经压低了该国利率。
德拉吉称，过去一年半以来，欧元区在信心复苏方面已经卓有成效，这意味着资本正逐步离开德国回到南欧。
“随着人们更加相信彼此、相信这些国家，德国也将更快摆脱这些人为造成的低利率，”他称。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300