金砖国家：11月7日股汇市收盘纵览

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透11月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,010.19点。
中国股市：沪综指连两日小幅收跌，观望情绪仍浓令成交淡静
香港股市：收低，中国金融股受改革传闻打击
中国汇市：人民币即期宽幅振荡后小升，大行购汇稳守6.09元关口
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拉美股市：巴西股市下跌，触及近一个月低位，因担心美联储货币刺激政策动向。巴西Bovespa指数 收低1.21%至52,740.79点。墨西哥IPC指数 收低0.67%。
拉美汇市：拉美货币走低，因美国数据强劲
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南非股市：五日来首次下滑，Truworths 等零售股下跌，受销售增长乏力的忧虑拖累。Top-40绩优股指数 跌0.29%至41,246.57点，盘中触及纪录高位41,473.92。综合指数 涨0.27%至46,068.47点。
南非汇市：兰特兑美元回落，数据表明南非经济成长乏力
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印度股市：连续第三日下跌，此前标普表示，若下届政府无法推出重振经济成长的可信计划，可能会调降该国主权评级。指标BSE指数 收跌0.35%，报20,822.77点。NSE指数 收低0.45%至6,187.25点。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至逾五周低点，此前标普称若下届政府无法推出重振经济成长的可信计划，可能会调降该国主权评级，此外有报道称石油炼厂从市场买入美元。卢比兑美元 收报62.41/42卢比，盘中触及9月30日以来的低点62.73。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,468.220点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.46%，报809.85点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.14%，报32.4290卢布；卢布兑欧元 上扬0.59%，报43.5500卢布。(完) (整理 张荻； 审校 李爽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------