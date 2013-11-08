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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 08:26 BJT

金砖国家：11月7日股汇市收盘纵览

路透11月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,010.19点。

中国股市：沪综指连两日小幅收跌，观望情绪仍浓令成交淡静

香港股市：收低，中国金融股受改革传闻打击

中国汇市：人民币即期宽幅振荡后小升，大行购汇稳守6.09元关口

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拉美股市：巴西股市下跌，触及近一个月低位，因担心美联储货币刺激政策动向。巴西Bovespa指数 收低1.21%至52,740.79点。墨西哥IPC指数 收低0.67%。

拉美汇市：拉美货币走低，因美国数据强劲

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南非股市：五日来首次下滑，Truworths 等零售股下跌，受销售增长乏力的忧虑拖累。Top-40绩优股指数 跌0.29%至41,246.57点，盘中触及纪录高位41,473.92。综合指数 涨0.27%至46,068.47点。

南非汇市：兰特兑美元回落，数据表明南非经济成长乏力

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印度股市：连续第三日下跌，此前标普表示，若下届政府无法推出重振经济成长的可信计划，可能会调降该国主权评级。指标BSE指数 收跌0.35%，报20,822.77点。NSE指数 收低0.45%至6,187.25点。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至逾五周低点，此前标普称若下届政府无法推出重振经济成长的可信计划，可能会调降该国主权评级，此外有报道称石油炼厂从市场买入美元。卢比兑美元 收报62.41/42卢比，盘中触及9月30日以来的低点62.73。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,468.220点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.46%，报809.85点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.14%，报32.4290卢布；卢布兑欧元 上扬0.59%，报43.5500卢布。(完) (整理 张荻； 审校 李爽)
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