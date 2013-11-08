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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 08:20 BJT

表格：上周外资买超日本股票，日本投资者买超外国债券

路透东京11月8日 - 周五公布的资本流动数据显示，在截至11月2日的一周，外资买超日本股票。

上周外资买超2,479亿日圆日本股票，前周为卖超79亿日圆。

上周日本投资者买超2,766亿日圆外国债券，此前一周为买超10,311亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资（负值代表卖超）:

股市 债市 货币市场

10月27日-11月2日 +247.9 +284.3 +592.7

10月20日-10月26日 -7.9r +122.6r -391.3r

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:

股市 债市 货币市场

10月27日-11月2日 -35.7 +276.6 +18.6

10月20日-10月26日 -252.3 +1,031.1r +8.6r

注：r为修正值。

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)(完) (编译 于春红; 审校 白云)
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