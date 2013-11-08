《综述》中国总理频谈经济与改革，为三中全会热身

* 中国总理李克强近日连续发表讲话，聚焦深化改革与经济增长

* 强调经济运行要保持合理区间，改革集中政府简政放权

* 中国经济长短期矛盾都谈及，多打赤字、多增发票子政策空间有限

作者 沈燕

路透北京11月8日 - 即将于本周六召开的中国十八届三中全会吸引全球目光，而中国总理李克强近日连续发表讲话，阐述中国经济增长保持合理区间的重要性，以及简政放权的机构改革旨在释放微观经济活力，则被视为在此之前的一场热身。

李克强明确指出中国稳增长的本质是保就业，并强调宏观调控更关注经济运行的合理区间，而多打赤字、多增发票子政策空间有限，无论是当前抑或长远，都要依靠改革创新。预示着改革将是一场旷日持久的进行时。

“要稳增长简政放权是一个极为重要的手段。稳增长也是为了保就业。简政放权、取消和下放行政审批事项，激发市场活力，让企业、社会更有创造力，就可以带动更多的就业。”他称，“如果上动下不动、头转身不转，政府职能转变和机构改革就可能变成‘假改’、‘虚晃一枪’。”

他指出，对各级政府来说，无论是当前稳增长，还是长远谋发展，都要靠改革创新。这就必须加快转变政府职能，下决心破除审批多、办证多、收费多、罚款多的体制机制障碍，把推动发展的着力点放到发挥企业、市场、社会力量的作用上来。

中国国家信息中心宏观经济师祁京梅认为，现在改革最大难点是政府自身的改革，也就是体制的改革，虽然中央有这种意识并积极推动，但更需要地方落实。而推进改革的前提是经济必须保持平稳。

中国将于本周六至下周二（11月9-12日）召开十八届三中全会，是次讨论深化改革的议题或决定中国未来五至十年的政策方向，因而备受各界关注。

外界猜测，有关土地制度改革，财政金融改革，城镇化以及社会收入分配改革等或会在此次会议上有所突破。而李克强的讲话显然也是为三中全会推进改革的先行铺垫。

**转变政府职能，确保放权到位**

不可否认，改革开放30多年来中国的经济体量跃居全球第二，但积累的深层次矛盾亦愈发明显，体现在经济结构的失衡，巨大的贫富差距以及诸多的社会问题等等，使得各方对改革反腐呼声日高，并期待能在三中全会上得到回应。

基于此，强调“反腐改革”的习李新政上位伊始就拉开机构改革序幕。面对今年经济下行压力的增大，“把政府职能转变和机构改革作为开门的第一件大事，既作为全面深化改革的‘马前卒’，又作为宏观调控的‘当头炮’。”李克强称，半年多中央政府分四批取消和下放了300多项行政审批等事项。

他指出，原来以为通过取消和下放审批事项激发市场活力要有一个过程，实际上这样一个强烈的信号发出后，对市场的预期、市场的活力、社会资本的调动，虽然不能说立竿见影，但已初见成效。社会投资和创业热情迸发，加快改革与调整结构叠加的效果，超出人们的预期。

今年以来，企业登记数增长25%，其中民营和个体企业增长37%，带动了民间投资以23%左右的速度增长，明显超过政府性投资增速，这也是三季度经济稳中向好的一个重要因素。

不过，李克强提到，今年5月以来，各地新一轮简政放权取得积极成效，但受地方和部门利益影响，也出现一些“错放、空放、乱放”等现象。

“有的只下放复杂的、管理责任大的，‘含金量’较高的仍然留在手中；有的放权有水分，动辄上百项，但‘干货’不多。”他指出，“这里要强调的是，在改革过程中，各地要有全局观、大局观，不能打‘小算盘’、‘小九九’，更不允许‘走过场’、‘变戏法’，确保简政放权真正到位、见效。”

李克强并明确要求，这次地方政府职能转变要重点抓好“接、放、管”。把中央放给市场的权力接转放开，把中央下放给地方的职能接好管好；把本级该放的权力切实放下去、放到位；把地方该管的事情管起来、管到位。

一位不愿具名的专家指出，目前的简政放权更多是通过行政管理手段中央层层下压，从根本是看应该是建立制度，说是下放了很多权限，但政府机关的人员却没有减少，光放权不改体制，解决不了政府机构臃肿、工作效率低下的问题。

中国改革基金会国民经济研究所副所长王小鲁也认为，以往政府的简政放权也做过，“但就像是地里长的韭菜，割了一茬又长一茬，而且行政管理体制改革与中央和地方财权事权改革相联系，更应该与财税改革配套推进。”

**稳增长本质保就业**

事实上，无论是简政放权的政府行政机构改革，抑或其它社会经济领域的深层次改革，其根本目的是为确保中国经济的平稳运行，而稳增长的本质是保就业。

李克强表示，当前稳增长的压力仍然很大，财政收入增速不高，而改善民生的刚性支出不能减，甚至在有些方面还需增加，“经济发展靠财政支出和政府投资，靠中央再多打赤字、多增发票子，已经受到很大限制，这方面的政策空间很有限了。”

他指出，从长远看，各地要实现经济持续健康发展，再继续走老路，靠政府扩大债务、单纯经营土地，靠高投入、高消耗、高排放，也会形成过剩产能，肯定走不长，也走不通。

面对转轨换道的中国经济，李克强明确表态，中国经济增长已从原来的高速进入到了中高速阶段，“我认为，7.5%左右或者7%以上就是中高速，...我们关注GDP其实关注的是就业。”

他指出，经过相关部门反复测算，要保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。到2020年实现全面建成小康社会，年均增长速度只要7%就够了。

而李克强近期讲话透露的政策方向包括：中国明年很可能继续采取积极财政和稳健货币政策的搭配，其中积极财政政策更多体现在民生支出规模的扩大，但赤字规模却不一定继续增加；而稳健的货币政策在操作中可能更趋中性，以减少对微观经济的扰动。