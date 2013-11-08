中国行业：造船业前三季产能利用率仅50%，未来两年去产能将是重点

路透上海11月8日 - 中国证券报周五报导，今年船舶订单逐步回升刚给中国造船业带来了一丝暖意，但产能过剩加剧仍是无法绕开的困难，前三季行业产业利用率仅为一半。业内人士估计，未来两年去产能将是重点，2015年国内造船产能将较2011年削减约三成。

报导称，今年前三季度中国造船业产能利用率仅为50%-55%，相较2012年75%的利用率降低了约20个百分点，远远低于国际造船业通常的产能利用率。 “目前造船业正处于行业中周期底部，去产能将是接下来两年造船业的一个重点。”中国造船工业经济与市场研究中心主任包张静表示，预计2015年中国造船产能较2011年将削减30%左右。产能过剩严重，处于低谷的船舶业复苏时间要比预期更漫长。

据新发布的《2013-2018年中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，2012年，中国船舶及相关装置制造行业亏损企业数量达到247家，同比增长39.55%；亏损总额达到104.57亿元人民币，同比增长233.34%；资产负债率达到71.57%。由于造船业产能过剩，小船厂濒临破产，大船厂也受到严重打击。

包张静介绍说，目前全球造船产能为6,120万CGT（修正吨，在船舶总吨基础上根据船舶复杂难度进行修正），中日韩三大造船国产能占全球90%。2013-2015年船舶全球年均成交量预计3,200万CGT，全球产能过剩将超过50%，船舶企业普遍面临订单不足的局面。 中国船舶工业行业协会发布的数据显示，今年1-9月份，全国造船完工3,061万载重吨，同比下降26.4%；船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入同比下降15.8%，利润总额49亿元，同比下降53.9%。而1-9月份，全国承接新船订单3,806万载重吨，同比增长147.1%。新船订单回升将会进一步延缓造船业去产能进程。 在总量过剩的同时，结构性过剩问题也很严重。低水平、同质化的产能过多，过去两年完工的船舶中，七成都是处于低端的散货船。而在近期的造船企业转型过程中，大家又一窝蜂地转向海工装备制造，业内人士担心，过两年海工领域又可能会出现类似造船业的产能过剩情况。