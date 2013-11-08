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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月8日

路透香港11月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较
.(1美元=7.7516港元 )
    
    美国股市周四收低，道琼工业指数 收跌152.90点，或0.97%，至15,593.98点，标普500
指数录得8月来最大单日跌幅，投资人对推特(Twitter)的汹涌买盘是市场的焦点所在，其股价升幅
远高于预期。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       196.040   -1.35      23154            15.196      -1.58
 中国铝业                       8.930   -2.51      46982             2.769      -2.85
 中国移动                      52.190   -1.14     160156            80.911      -0.48
 中国人寿                      39.370   -2.31      64750            20.345      -1.71
 中石油                       109.760   -1.39      43513             8.508      -1.41
 中石化                        80.850   -1.87      40401             6.267      -1.46
 汇丰控股                      55.270   -1.43     194561            85.686      -0.19
 中电信                        50.610   -1.27      27438             3.923      -1.18
 中国联通                      15.170   -1.88     161826            11.759      -1.51
 兖州煤业                       9.720   -3.57      69633             7.535      -2.15
 华能国际                      41.110   -3.13      14184             7.967      -1.16
 南方航空                      18.180   -1.84       9623             2.818      -1.11
 东方航空                      17.070   -2.79      10936             1.323     -50.81
 中芯国际                       3.570   -1.38     117341             0.553      -2.90
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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