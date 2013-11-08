《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月8日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透香港11月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较 .(1美元=7.7516港元 ) 美国股市周四收低，道琼工业指数 收跌152.90点，或0.97%，至15,593.98点，标普500 指数录得8月来最大单日跌幅，投资人对推特(Twitter)的汹涌买盘是市场的焦点所在，其股价升幅 远高于预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 196.040 -1.35 23154 15.196 -1.58 中国铝业 8.930 -2.51 46982 2.769 -2.85 中国移动 52.190 -1.14 160156 80.911 -0.48 中国人寿 39.370 -2.31 64750 20.345 -1.71 中石油 109.760 -1.39 43513 8.508 -1.41 中石化 80.850 -1.87 40401 6.267 -1.46 汇丰控股 55.270 -1.43 194561 85.686 -0.19 中电信 50.610 -1.27 27438 3.923 -1.18 中国联通 15.170 -1.88 161826 11.759 -1.51 兖州煤业 9.720 -3.57 69633 7.535 -2.15 华能国际 41.110 -3.13 14184 7.967 -1.16 南方航空 18.180 -1.84 9623 2.818 -1.11 东方航空 17.070 -2.79 10936 1.323 -50.81 中芯国际 3.570 -1.38 117341 0.553 -2.90 (完) (整理 梁慧仪)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------