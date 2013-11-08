《中国重要政经日程》--11月8日

日本经济：3月日本家庭通胀预期上升，为七个季度来首见--央行调查
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
============================今日重要政经日程=======================
11/8 （周五）
--中国海关公布10月进出口贸易数据
--第三届中国衍生品峰会在上海举行
============================近期重要政经日程=======================
11/9 （周六）
--中国国家统计局公布10月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)、工业生产、消费和投资数据，以及10月房地产投资和销售情况月度报告
--中国共产党十八大三中全会将于11月9日至12日在北京召开，会议将研究全面深化改革问题并作出总体部署。
11/12（二）
--2013全球CEO发展大会在上海国际会议中心举行，至13日。
--第八届国际油脂油料大会在广州举行，至14日。
11/14（周四）
--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
--2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/15（周五）
--2013（第十一届）中国企业竞争力年会将于15日-16日在北京举行。
11/20（三）
--中国创新营销峰会在北京举行。
11/23（周六）
--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
12/5(四)
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行
12/12(四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 罗晟；审校 沈燕)
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
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