《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月8日

*工商时报：

--金管会的〞金融八大政〞年底将交卷。金管会主委曾铭宗昨日赴立法院财委会报告施政重点及预算案；他表示，保险法修正案、取消股票面额下限、检讨TDR(台湾存托凭证)及借壳上市制度、开放陆企来台发宝岛债、扩大金融开放及差异化管理、确定IFRSs(国际会计准则)不动产评价机制、建构文创产业借款平台等八大政策，最快11月底前、最慢年底前确定。

--金管会主委曾铭宗表示，希望用3-5年时间，催生出1-2家〞台湾的星展银行〞。曾铭宗强调，希望台湾的银行在深耕台湾之余，也能走出台湾、布局全亚洲；像星展银是新加坡出发，最后在全亚洲设多家分行，成为真正的区域大银行。

--大陆旅游法冲击旅游业，据统计，10月大陆团客下降33.6%，但11月迄今已回升到每日4,000人，10月自由行也比去年增加142%。交通部长叶匡时昨天表示，整体来看应是〞短空长多〞，预估今年来台旅客保守估计可达770万人次，很有机会挑战800万人次。

--寿险业者透露，因为保险局限期3个月改善利变年金、万能寿险的费用率要求不得出现费差损，代表明年利变年金不是费用率提高、就是可能销售条件不如现在，10月寿险市场已出现利变年金停售效应，预期将持续到年底。

--台资银行将联贷案触角伸向大陆公共建设。合库、兆丰银两家联贷指标行，已协力进军大陆公建融资，筹组位于大陆海南省海口市的美兰机场2亿美元联贷案，由于争取参贷者众，超额认购潮可能推升联贷额度放大到2.5亿美元。

*经济日报：

--韩、欧盟自由贸易协定(FTA)上路两年多，拖累台、欧盟的投资、贸易惨烈〞双降〞。欧洲商会昨日呼吁，台湾应持续松绑法规，改善投资环境，尽快与欧盟洽签FTA，才是脱困之道。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。