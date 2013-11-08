澳洲央行：下调未来两年成长预估，不排除必要时进一步降息的可能

澳洲央行重申，其已经推出了许多经济刺激举措，并表示过去降息举措仍在经济领域中发挥作用。

“货币政策行动的效果存在滞后效应，因此此前降息举措的效果还未完全显现，”该央行表示。

央行指出，刺激举措的效果在房地产市场十分明显，房价加速上涨，借贷活动升温，并且显示房屋建造活动的指标也在上升。