澳洲央行：下调未来两年成长预估，不排除必要时进一步降息的可能

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
澳洲央行重申，其已经推出了许多经济刺激举措，并表示过去降息举措仍在经济领域中发挥作用。
“货币政策行动的效果存在滞后效应，因此此前降息举措的效果还未完全显现，”该央行表示。
央行指出，刺激举措的效果在房地产市场十分明显，房价加速上涨，借贷活动升温，并且显示房屋建造活动的指标也在上升。
“所以，尽管经济增长在未来一段时间内料还将略低于趋势水平，资源行业之外的民间部门需求仍有望逐步增强。与此同时，通胀前景将继续符合中期目标，”该央行表示。(完)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300