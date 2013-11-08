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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 08:51 BJT

澳新汇市：澳元下滑，之前澳洲央行调降经济成长预估

路透悉尼11月8日 - 澳元 周五下跌，因稍早澳洲央行调降经济成长预估，且有可能在必要时进一步降息。

澳元兑美元一度跌0.0033美元至0.9428美元，之前报0.9454。澳洲周四公布令人失望的就业数据后，澳元即承压。澳元最新报0.9436美元。(完)

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