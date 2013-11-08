中国经济：上海副市长称26个部委正加紧制定自贸区操作细则--报载

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透北京11月8日 - 上海证券报周五报导，上海市副市长、中国(上海)自由贸易试验区管委会主任艾宝俊表示，自贸区成立以后，涉及的26个国家部委与上海市相关机构正积极配合落实制定自贸区操作细则。
他认为，自贸区制度中有的操作细则技术性非常强，特别是金融领域，搞不好就会有很大的套利空间。比如利率市场化，问题非常复杂，涉及如何操作如何进行风险防控体系的设计，操作层面、系统层面、银行层面都有。 他表示，上海自贸区的制度创新主要在四个方面，包括投资领域开放、服务业进一步开放、金融改革、制度环境的改革。目前关于自贸区制度的操作细则，都在紧锣密鼓制定当中，包括海关监管方面，监管模式也有很大的调整。 他指出，自贸区的制度体系如果是完善的，风险可控的，而且得到大家认可，就会很快推广，最长三年时间就可复制和移植到自贸区外。
中国(上海)自由贸易实验区自9月29日正式挂牌后，部分国家部委仅仅公布了原则性的扶持自贸区措施。包括外界高度关注的金融领域创新在内，绝大多数的政策落实仍缺乏可操作细则。（完） (发稿 张晓翀／林琦；审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------