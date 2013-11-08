中国经济：上海副市长称26个部委正加紧制定自贸区操作细则--报载

他认为，自贸区制度中有的操作细则技术性非常强，特别是金融领域，搞不好就会有很大的套利空间。比如利率市场化，问题非常复杂，涉及如何操作如何进行风险防控体系的设计，操作层面、系统层面、银行层面都有。 他表示，上海自贸区的制度创新主要在四个方面，包括投资领域开放、服务业进一步开放、金融改革、制度环境的改革。目前关于自贸区制度的操作细则，都在紧锣密鼓制定当中，包括海关监管方面，监管模式也有很大的调整。 他指出，自贸区的制度体系如果是完善的，风险可控的，而且得到大家认可，就会很快推广，最长三年时间就可复制和移植到自贸区外。