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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 08:41 BJT

全球金市：金价或再度按周下跌，美国数据激发缩减刺激疑虑

美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.8%，是一年来的最快水平。第二季扩张速度为2.5%。

市场目前关注今天稍晚发布的美国非农就业数据，寻找关于缩减刺激措施前景的线索。

全球第五大铂金生产商--南非全国矿工工会拒绝了Northam Platinum 修改后的涨薪计划，超过7,000工人继续罢工。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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