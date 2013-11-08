全球金市：金价或再度按周下跌，美国数据激发缩减刺激疑虑

日本经济：3月日本家庭通胀预期上升，为七个季度来首见--央行调查
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.8%，是一年来的最快水平。第二季扩张速度为2.5%。
市场目前关注今天稍晚发布的美国非农就业数据，寻找关于缩减刺激措施前景的线索。
全球第五大铂金生产商--南非全国矿工工会拒绝了Northam Platinum 修改后的涨薪计划，超过7,000工人继续罢工。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。