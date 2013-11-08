《台湾重要政经日程》--11月8日

日本经济：3月日本家庭通胀预期上升，为七个季度来首见--央行调查
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
===================今日重要政经消息=====================
11/8(五)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院施政质询。
--09:00 电业自由化趋势论坛。
--12:30 央行标售两年期定期存单，金额100亿台币。
--EUROMONEY举办台湾人民币论坛。
--台积电 公布10月营收。
--联电 公布10月营收。
=================近期重要政经消息=======================
11/11(一) *--14:30 和硕 公布第三季财报。
11/11(一) *--13:30 复华投信记者会。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/21(四)
--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。
11/22(五)
--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。
11/25(一)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。
--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
12/5(四)
--16:10 台湾央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。