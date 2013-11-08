《美债周五展望》公债价格上扬，受美国经济增长疑虑和欧洲央行降息所助

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容无调整)

* 美国第三季经济增长数据令人担心第四季经济表现

* 欧洲央行降息出乎市场意料

* 周五出炉的10月非农就业报告是判断美联储政策前景的关键

路透纽约11月7日 - 美国公债价格周四上升，因欧洲央行(ECB)意外降息，而且投资者对美国未来的经济增长状况感到担忧。

美国经济成长在第三季加快速度，因企业补充库存，但消费者支出扩张速度为两年来最慢，显示经济基本动能在减弱。

库存增长在第三季经济成长中占到0.8个百分点，暗示第四季的经济增长速度可能会放慢。

“第三季透支了第四季的一些增长动能，因为未售出的库存增加，这个增长来源不可持续；而且欧洲央行意外降息，”ING美国投资管理公司的全球利率投资组合经理Jake Lowery说。

欧洲央行周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。

Lowery表示，公债价格也受益于“本周债市整体走势的跟进买盘，美联储两名资深人士的研究得出了比较温和的结论，令市场整体走强。”

美联储的两位高阶经济学家在新研究报告中提出，央行应采取更多激进的行动推低失业率，比如承诺在更长时间内维持低利率。

Lowery表示，这一研究结果推动公债市场本周上扬，特别是五年期债券。

五年期公债 上涨4/32，收益率(殖利率)从周三尾盘的1.34%降至1.31%，上周尾段报1.39%。

疲软的消费者支出可能令美联储维持当前的购债规模。美国第三季消费者支出增长1.5%，为2011年第二季以来的最慢增速。

“美联储知道GDP数据是如何计算而来，他们将会看出增长趋势要弱于整体数据所表现出来的情况，”富国证券资深分析师Sam Bullard称。

指标10年期公债 价格上升10/32，收益率(殖利率)从周三尾盘的2.64%降至2.605%。

30年期公债 价格上扬1-5/32，收益率报3.71%，周三尾盘时为3.77%。

美国劳工部周四发布的另一份报告表明，就业市场状况在继续改善。上周初请失业金人数减少9,000人，经季节调整后为33.6万人。路透访问的分析师原先预期为33.5万。

投资者周五将从10月非农就业数据中，获得有关就业市场的更多信息。该数据对于美联储而言非常重要。

路透访问的分析师预期10月非农就业岗位增加12.5万个，失业率升至7.3%。

非农就业数据可能因美国政府在10月上半月部分停摆而被扭曲。(完)

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