《全球重要经济事件一览表》--11月8日-11月15日

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11月8日(五)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克出席“经济论坛：对危机的政策回应”小组讨论(2030)。

美国牛津--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在密西西比大学的银行业和金融座谈会上就经济前景讲话(1700)。

洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济和货币政策发表讲话(2100)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在题为“统一解决机制和银行监管的局限性”的联合会议上发表主旨演讲(1430)。

雅典--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在题为“欧元区危机、希腊和撙节经验”的会议上发表讲话(1400)。

布鲁塞尔--财政部金融市场助理部长Matthew Rutherford在第8届欧洲政府债券年会上讲话(1300)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话。

11月11日(一)

布鲁塞尔--欧盟各国财长会议，讨论2014年欧盟预算(0900)。

悉尼--澳洲央行国内市场部主管Chris Aylmer在澳洲证券化会议上就“担保发行和澳洲央行报告倡议的发展”发言。

11月12日(二)

伦敦--欧洲央行执委亚斯穆森在2013年瑞银欧洲大会参与“非传统货币政策的成本与收益”小组讨论(1600)。

美国圣保罗--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在圣保罗商会就“货币政策战略”发言(1800)。

美国蒙哥马利--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景讲话。

墨尔本--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在澳洲经济发展委员会就“美国的货币政策和增长途径”讲话(0800)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad讲话。

11月13日(三)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话(2300)。

巴黎--法国央行总裁诺亚就银行和保险业监管讲话(0800)。

11月14日(四)

布鲁塞尔--欧元区和欧盟各国财长会议(至11月15日)。

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲话(1400)。

11月15日(五)

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第六届CFA协会欧洲投资年会讲话(1215)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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