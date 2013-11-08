《全球重要经济事件一览表》--11月8日-11月15日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月8日(五)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克出席“经济论坛：对危机的政策回应”小组讨论(2030)。
美国牛津--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在密西西比大学的银行业和金融座谈会上就经济前景讲话(1700)。
洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济和货币政策发表讲话(2100)。
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在题为“统一解决机制和银行监管的局限性”的联合会议上发表主旨演讲(1430)。
雅典--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在题为“欧元区危机、希腊和撙节经验”的会议上发表讲话(1400)。
布鲁塞尔--财政部金融市场助理部长Matthew Rutherford在第8届欧洲政府债券年会上讲话(1300)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话。
11月11日(一)
布鲁塞尔--欧盟各国财长会议，讨论2014年欧盟预算(0900)。
悉尼--澳洲央行国内市场部主管Chris Aylmer在澳洲证券化会议上就“担保发行和澳洲央行报告倡议的发展”发言。
11月12日(二)
伦敦--欧洲央行执委亚斯穆森在2013年瑞银欧洲大会参与“非传统货币政策的成本与收益”小组讨论(1600)。
美国圣保罗--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在圣保罗商会就“货币政策战略”发言(1800)。
美国蒙哥马利--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景讲话。
墨尔本--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在澳洲经济发展委员会就“美国的货币政策和增长途径”讲话(0800)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad讲话。
11月13日(三)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话(2300)。
巴黎--法国央行总裁诺亚就银行和保险业监管讲话(0800)。
11月14日(四)
布鲁塞尔--欧元区和欧盟各国财长会议(至11月15日)。
华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲话(1400)。
11月15日(五)
伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第六届CFA协会欧洲投资年会讲话(1215)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------