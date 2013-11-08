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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 09:07 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月8日-11月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月8日(五)

暂无重要经济事件。

11月11日(一)

开罗--埃及财长Ahmed Heikal在欧洲货币(Euromoney)埃及大会上讲话。

11月12日(二)

雅加达--印尼央行举行管委会会议。

11月13日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。

布达佩斯--匈牙利央行公布10月利率会议纪录(1300)

11月14日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策会议。

11月15日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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