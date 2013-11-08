《香港报摘》--其他报纸重要消息11月8日

* 明报：

--侨福建设企业 表示，去年9月宣布获母公司旗下地产公司中粮置地注资成都大悦城等12个商业物业项目的作价估值，由原先141.67亿港元升至逾187亿港元。

--意大利化工公司M&G Chemicals计划于本周提交上市申请，拟筹资5亿美元(约39亿港元)，花旗证券及德意志银行将为安排行。

* 星岛日报：

--白云山 的A、H股昨天大跌，其A股更一度跌停板,有报导指公司隐瞒关连诉讼，旗下子公司遭控股股东广州医药集团索赔1,926万元人民币。

* 苹果日报：

--有传发改委将扩大内地机构境外发行人债额度，并已批出750亿元，中银香港 全球市场部副总经理王彤表示，未有听闻相关额度。

--近年积极投入资金作投资对冲的宏利 ，再次靠对冲计划减低市场波动影响，去季转赚10.34亿加元，按季增长近三倍。倘以扣除市场波动性的核心盈利计，宏利去季按年及按季分别增长23.51%及15.59%。

* 东方日报：

--澳博 执行董事苏树辉表示，澳博尚未与澳门政府商讨续牌事宜，但相对于其他对手，澳博对是否获续牌一事并不太担心，但承认澳门政府可以早一些与业界商讨续牌事宜。

--联想 母企联想控股董事长柳传志确认，联控相信会以其中一个发起者身份，参与北京地区民营银行的筹办。他亦再次明言，希望联控能在自己退休前实现整体上市，但对最终会以A或H股上市，他则未有回应。

* 文汇报：

--高栏港经济区副书记周峰透露，随着神华煤炭储运中心、广珠铁路等项目的投入运作，今年高栏港货物吞吐量有望突破亿吨。同时，珠江西岸各城市持续发展，经高栏港中转香港再出国的货运量越来越大，现已开通固定货柜航班至香港，每天三班。

* 大公报：

--有消息传出，中国监管层已批准机构Krane Funds Advisors（金瑞基金）联手博时基金推出A股ETF产品。在此前一日，德银已率先在美国发行类似基金，1.08亿美元（折合人民币约6.64亿元）的市值使其成为2007年以来市场发行最大规模的ETF。(完)