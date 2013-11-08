《香港报摘》--其他报纸重要消息11月8日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
* 明报：
--侨福建设企业 表示，去年9月宣布获母公司旗下地产公司中粮置地注资成都大悦城等12个商业物业项目的作价估值，由原先141.67亿港元升至逾187亿港元。
--意大利化工公司M&G Chemicals计划于本周提交上市申请，拟筹资5亿美元(约39亿港元)，花旗证券及德意志银行将为安排行。
* 星岛日报：
--白云山 的A、H股昨天大跌，其A股更一度跌停板,有报导指公司隐瞒关连诉讼，旗下子公司遭控股股东广州医药集团索赔1,926万元人民币。
* 苹果日报：
--有传发改委将扩大内地机构境外发行人债额度，并已批出750亿元，中银香港 全球市场部副总经理王彤表示，未有听闻相关额度。
--近年积极投入资金作投资对冲的宏利 ，再次靠对冲计划减低市场波动影响，去季转赚10.34亿加元，按季增长近三倍。倘以扣除市场波动性的核心盈利计，宏利去季按年及按季分别增长23.51%及15.59%。
* 东方日报：
--澳博 执行董事苏树辉表示，澳博尚未与澳门政府商讨续牌事宜，但相对于其他对手，澳博对是否获续牌一事并不太担心，但承认澳门政府可以早一些与业界商讨续牌事宜。
--联想 母企联想控股董事长柳传志确认，联控相信会以其中一个发起者身份，参与北京地区民营银行的筹办。他亦再次明言，希望联控能在自己退休前实现整体上市，但对最终会以A或H股上市，他则未有回应。
* 文汇报：
--高栏港经济区副书记周峰透露，随着神华煤炭储运中心、广珠铁路等项目的投入运作，今年高栏港货物吞吐量有望突破亿吨。同时，珠江西岸各城市持续发展，经高栏港中转香港再出国的货运量越来越大，现已开通固定货柜航班至香港，每天三班。
* 大公报：
--有消息传出，中国监管层已批准机构Krane Funds Advisors（金瑞基金）联手博时基金推出A股ETF产品。在此前一日，德银已率先在美国发行类似基金，1.08亿美元（折合人民币约6.64亿元）的市值使其成为2007年以来市场发行最大规模的ETF。(完)
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------