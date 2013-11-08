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债券 | 2013年 11月 8日 星期五 09:02 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月8日-11月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。   
                    
 日期   时间  国家   规模     发行细节
 11/11  1350  法国            标售国库券(BTF)
 11/12        日本            标售12年期公债
 11/12        意大            标售国库券
              利              
 11/12        美国            标售三年期公债
 11/13        德国   50亿欧   标售两年期公债
                     元       
 11/13        美国            标售10年期公债
 11/13        意大            标售中长期公债
              利              
 11/14        日本            五年期公债
 11/14        日本            三个月期贴现国库券
 11/14        美国            30年期公债
                              
 11/14        英国            2036年到期的债券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 朱晓军；审校 白云)
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