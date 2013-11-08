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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 08:55 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月8日

**上海证券报**

--接近国土部的有关人士透露，国土部已初步拟定页岩气第三轮招标区块，主要集中在四川、重庆、湖北三地，内蒙古鄂尔多斯资源禀赋较好的区块暂未确定是否进入本轮招标，招标结果最快明年1月公布。

--易方达基金公告显示，将于11月11日发行一款“淘宝定制”版基金--易方达聚盈分级债券型发起式基金，其A级份额仅在淘宝网发行，每期锁定三个月，第一期的约定收益率为一年期定期存款利率加3%，即6%，之后的每期收益在打开之前重新约定。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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