港报财经评论：美加息门槛或会下调--信报11月8日

美加息门槛或会下调/ 习广思

临近三中全会，市场炒作多时，到最后关头竟是按兵不动，原因是怕期望愈高失望愈大。不过，回看过去几届三中全会，港股及中资股在之后3个月均录得不俗升幅。按首域的资料，统计恒指及MSCI中国指数平均变动的话，2008年三中全会后，股市升幅是10%，2003年是20%，这次又会如何?中港股市充满观望气氛，闷局未破。恒指昨天跌穿23,000点后，昨天下跌155点，收报22,881点。大市全日成交额仅456亿港元，沽空比率9.7%。近两个月，恒指在22,700-23,500点之间上落，如今第二度下试50天线支持力度。随着中资金融股乏力支撑大局，恒指动力似乎后劲不继，一旦失守的话，甚有机会下试250天线，即22,387点水平。

不过，退一步看，市况也未算太差。恒指横行上落近两个月，炒个股不亦乐乎，细价股禾雀乱飞，很大程度反映资金因素不差，但现实却欠缺振奋人心的利好消息，以致大市突破无望。眼下港股跌不落又升不起，股海寻宝游戏或持续至年底，投资者都先等三中全会后才决定如何部署。上周提及习李反腐是改革国企的重要一步，继中石油系后，市场传出中远系管理层亦被带走调查。反腐潮一早杀到国企，投资者应不会感到意外，而且相信其他国字派的调查将陆续有来。板块轮流炒作形势未变，值得留意的是，一批强势股回吐颇急。科网股及濠赌股率先回吐，濠赌股持续受制于10天线，金山软件 走势明显转弱。港股走势两极化，半新股见炒作，二线濠赌、彩票股炒作未完，或炒作技术，或炒货源归边的股票依然不绝。

国务院总理李克强首度提及中国的财赤问题，相等于中国GDP的2.1%，但警告不能超过警戒线的3%。然而，人行第三季报告首度提及去杠杆，反映中国在GDP减速的前提下，将不会再让信贷及政府负债失控。中国需要去杠杆，但至今仍然未见有大决心全面去杠杆。再看美国的情况，无疑联储局持续开住水喉，要去杠杆很难，正如宏观对冲大鳄所讲，美国目标是漂亮地去杠杆。市场似乎忽略了一个消息，美国财赤逐步见改善。国会预算办公室预期，赤字会由2012年占GDP的7%水平，今年下降至4.5%。美国财政部在10月底公布，9月份再录得财政盈余约751亿美元，截至9月底止全年财赤则是6,800亿美元，远低于去年同期的10,890亿美元。虽然财赤仍然非常高，但美国财政部长Jack Lew早以为此大声振臂高呼，指这是自二战以来美国财政支出规模跌得最厉害的情况。(B03)

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澳元寻底机会/ 苏子

昨天澳洲公布的10月就业数据，结果意外地较市场预期差，使澳元汇价即时遭到猛烈抛售，兑美元自数据前的0.9525水平迅即跌至上日的0.9483低位，幸而破位后跌至0.9465附近已有不俗的承接力，未有借助上述差劲的数据进一步下试本月初的0.9419低位。留意本月初的低位与8月低位升至上月下旬高位的38.2%调整目标及50天SMA阻力相若，而且亦与20天保历加通道的0.9395底部支持十分接近；因此，若昨天亚洲市的0.9462低位未能继续发挥支持力，预料汇价将有甚高机会下试本月初的低位。汇价若成功跌破，由于届时已同时跌破上述的38.2%调整目标及50天SMA支持，相信在技术走势明显转差下，上述的20天保历加通道底部支持未必能提供太大支持力，破位后预料较大机会以单边市形式继续往下寻底，并朝着0.92方向迈进。

短线而言，澳元兑美元要显着返回昨天数据公布前所造的0.9529高位以上波动及收市，才可避免再次出现一浪低于一浪的恶劣走势。近日英镑汇价表现强劲，而昨天澳元汇价则受到差劲的数据影响而走低，结果令昨天英镑兑澳元再次升至100天SMA阻力以上波动，有利继续走高。英镑兑澳元暂时最高曾见1.6979，此高位与50天SMA阻力、本月初的1.6982高位、20天保历加通道顶部阻力及1.7心理关口相若，如昨晚及今天能有效突破上述阻力，则短期走势可以继续看高一线，上望10月4日的1.7208高位阻力。

美元兑日圆连日来处于窄幅争持的闷局里运行。短线而言，美元兑日圆要明显突破98-99的争持区才有望出现较明显的趋势；由于目前市场普遍相信汇价较大机会向上作出重大突破，故小心稍后一旦意外地出现不升反跌的相反走势，相信早前一直发挥强劲支持力的200天SMA将会正式失守，从而触发市场上众多长仓的止蚀沽盘入市，使美元兑日圆可以迅即下试至10月7日的96.53低位。(B12)