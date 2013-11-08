台湾汇市：台币盘初实质交易微贬，因欧洲降息令国际美元扬升

路透台北11月8日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易微幅走贬，因上日欧洲央行意外降息，令国际美元走扬。

不过汇银人士也说，虽然国际美元扬升，但盘初台币实质交易的贬幅并未太大，整体而言并未脱先前美元区间的高位29.43。

一位民营银行交易人士说，〞早上外资买美元，但买不多。〞

欧洲央行周四宣布调降指标利率至纪录新低0.25%，透过宽松政策来应对通胀意外下滑，支持欧元区疲弱经济复苏。

美国周五将公布非农就业数据，10月预估增加12.5万人，上月为增加14.8万人。

交易员也估计，因上日美国公布GDP超越预期，也不排除非农就业数据优于市场的预期，令外界对于美联储缩减量化宽松的时程预估由明年3月提前至今年底，这可能令美元走强。

NDF市场中，一个月美元/台币的换汇点折价在-0.025/-0.015，上日收盘时在-0.035/-0.025。美元/台币指标一个月期 报价约在29.373/29.385间，上日收盘在29.370。

本地时间10:11时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高6.8分报29.417。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.41-29.42，上交易日则落在29.40-29.42。

欧元兑美元周四下跌至逾七周低位，此前欧洲央行宣布减息，且表示如果必要，将维持宽松政策，令投资人感到意外。美元上涨的另一个原因是数据显示美国第三季经济成长加速，且最新一周初请失业金人数下降，支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍晚缩减刺激计划的可能性。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间10:12，台股 跌0.34%报8,255.38点

* 同时间韩元兑美元 在1,060.6/1,063.4，上日收盘在1,062.47。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.41-29.43

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