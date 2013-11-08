台湾汇市：台币盘初实质交易微贬，因欧洲降息令国际美元扬升

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透台北11月8日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易微幅走贬，因上日欧洲央行意外降息，令国际美元走扬。
不过汇银人士也说，虽然国际美元扬升，但盘初台币实质交易的贬幅并未太大，整体而言并未脱先前美元区间的高位29.43。
一位民营银行交易人士说，〞早上外资买美元，但买不多。〞
欧洲央行周四宣布调降指标利率至纪录新低0.25%，透过宽松政策来应对通胀意外下滑，支持欧元区疲弱经济复苏。
美国周五将公布非农就业数据，10月预估增加12.5万人，上月为增加14.8万人。
交易员也估计，因上日美国公布GDP超越预期，也不排除非农就业数据优于市场的预期，令外界对于美联储缩减量化宽松的时程预估由明年3月提前至今年底，这可能令美元走强。
NDF市场中，一个月美元/台币的换汇点折价在-0.025/-0.015，上日收盘时在-0.035/-0.025。美元/台币指标一个月期 报价约在29.373/29.385间，上日收盘在29.370。
本地时间10:11时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高6.8分报29.417。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.41-29.42，上交易日则落在29.40-29.42。
欧元兑美元周四下跌至逾七周低位，此前欧洲央行宣布减息，且表示如果必要，将维持宽松政策，令投资人感到意外。美元上涨的另一个原因是数据显示美国第三季经济成长加速，且最新一周初请失业金人数下降，支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍晚缩减刺激计划的可能性。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间10:12，台股 跌0.34%报8,255.38点
* 同时间韩元兑美元 在1,060.6/1,063.4，上日收盘在1,062.47。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.41-29.43
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------