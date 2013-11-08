港报财经评论：领涨股整固，大市呈闷局--经济日报11月8日

领涨股整固，大市呈闷局/ 林瑞芬

人行中性偏紧的货币政策持续，美国维持QE但没空间放松，环球游资难望大急升，股市贵乎水多，少水自然多时间争持，市场分化。美股周三冲高，但央行再度暂停公开市场操作，致隔夜Shibor止跌回升至3.73%，A股昨偏软，上证收市跌10点至2,129。恒指被拖累跌0.68%至22,881，失守23,000心理关口；大市成交额只有456亿港元。不认为A股在三中全会后一定大跌，无特大利淡消息下，此一跌似乎是牛熊证的博弈所为。正如周四估，22,500-22,700之牛证囤积居多，在恒指失守23,000最顺手是杀牛，且看短线在触近22,500或穿一穿后可否先行止缓跌势。

港股自9月下旬以来，大价指数股大多如被点穴，炒上炒落，窄幅非常。正如汇丰 周二公布季绩后前景虽被市场略为看好，但又未到全城乐观，恒指一日破不到23,500大位，汇丰想被舞动都难，周三、周四价又见回软，昨收报85.85港元，跌0.87%。大价股来讲，年初以来基金买卖似乎主要集中在濠赌股及科网股身上。银河娱乐 昨公布第三季经调整EBITDA涨24%至32亿港元，胜市场预期，季绩印证濠赌股值捧。该股年初至今，股价累计上升89%，上月探高63.75港元后回吐现处于整固，50天线55港元左右为关键支持，守其上，中期升势仍未言断，昨收报57.4港元。科网股亦与濠赌股一样，股价处急升后整固。下周二及三，分别有金山软件 及腾讯 公布季度业绩，如能像银娱发放到佳绩，短线股价或有一番冲动。市场有预估，金山软件三季度业绩将受网络游戏及软件业务之带动，按年及按季录得双位数字的增长。

技术而论，腾讯自4月份的年内低位237港元展开升浪，少有失守50天线，现水平近409港元，昨收407.4港元，不排除短线之调整低位在近400港元，谋业绩再掀升浪。中国内地互联网业近年腾飞的动力真不能小看，互联网业走入传统金融业，传统金融业、零售业等亦要走入互联网业，互相推动，创造市场经济活力。最近由阿里巴巴、腾讯 及平保 合资成立的众安保险，就搞网上卖保险业务。理财产品、基金、信托将来在网上买卖必盛行，在互联网金融渐成风的同时，风险管理问题的中期忧患也并存着，还望中国内地有关部门及早预防。(B04)

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憧憬销情佳，汽车股看俏/ 余少文

大市继续跌，国企指数三顶不破，后市易跌难升。若然大市出现调整，可以留意汽车股，因为盈利第二季开始回升，加上9月汽车销量亮丽，可望延续至第四季。中国内地股市继续缺乏方向，国企指数昨日跌87点或0.8%，收报10,474点，成交额不足90亿港元，只有22%主板H股逆市上升。而红筹指数则跌19点或0.4%，收报4,491点，成交额34亿港元，汽车股表现最差，或受股民担心北京进一步收紧汽车牌照的管理，以及其他省市效法。其实，国指过去两个多月呈上落走势下，呈现“三顶”走势，9月中高见10,830点，10月受制10,768点，上周见10,747点后掉头回落呈“四连阴”，三顶不破兼且10天、20天、50天和250天平均线汇聚，以及RSI、MACD等技术指标呈顶背驰，是近日对大市有牛皮偏淡的看法的原因。从另一角度来看，市场对三中全会概念股炒作一段日子，即使三中全会对相关政策的结论好过预期，对相关概念股的刺激有多大，值得研究；又或相关政策只是一如预期或差于预期，则概念股颇大机会调整，故短期市况是凶险。

至于汽车股昨日表现欠佳，但第三季业绩则不俗，手头上H股汽车股第三季盈利同比增长约49%，是其中一个升幅最劲的行业。事实上，中国内地汽车在7月和8月的销情表现，跟第二季一样，但到9月出现火爆走势，除了汽车产量急升16%至193万辆外，销量亦升18%至194万辆，难怪汽车股第三季业绩不俗，股价踏入下半年以来自昨日，大部分都可以远远跑赢大市，如华晨中国 升近60%，比亚迪 升46%，长城汽车 和潍柴动力 升超过30%。作为强势股而言，大市一旦出现调整，强势股往往可以率先走出调整期，更重要是过去数年资料显示，第四季往往是汽车销情最旺的季度，尤其是11月和12月，只要维持9月火爆的销情，相信汽车股第四季业绩是值得憧憬。实际上，按彭博综合证券商预测数字，预期汽车股今明两年可持续增长，除了比亚迪和中国重汽 因去年业绩差而令可比基数较低，今年盈利会急增长外，其他汽车股未来三年每股盈利复式增长，普遍都有双位数增长，华晨和长城汽车 升幅更达30%左右。

不过，汽车股目前的风险不是油价，因为车主基本已接受油价升跌，而是中国的环保政策变化，部分城市已收紧相关政策，如北京明年起，每年汽车摇号指标由目前的25万辆降至15万辆，普通汽车的年购车指标到2017年更只有9万辆，余下指标拨给天然气车辆等清洁能源汽车。故见到不少汽车企业朝新能源汽车发展，或可抵销传统汽车销量可能下降的不利因素，从而保住业绩增长，惟要时间观察。(B05)