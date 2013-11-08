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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 09:11 BJT

重发-《全球汇市》欧元兑美元走势艰难，因欧洲央行意外降息

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3410    1.3418     -0.06     +1.64    1.3194
 美元/日圆                      98.17     98.08     +0.09    +13.18     86.74
 欧元/日圆                     131.62    131.60     +0.02    +14.99    114.46
 美元/瑞郎                     0.9164    0.9156     +0.09     +0.10    0.9155
 英镑/美元                     1.6088    1.6096     -0.05     -1.00    1.6251
 美元/加元                     1.0452    1.0457     -0.05     +5.35    0.9921
 澳元/美元                     0.9442    0.9453     -0.12     -9.15    1.0393
 新西兰元/美                   0.8326    0.8319     +0.08     +0.52    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.670    92.720     -0.05     +2.82    90.130
 新西兰元/日                   81.670    81.590     +0.10    -42.00   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     157.91    157.87     +0.03    +12.14    140.82
 澳元/新西兰                   1.1338    1.1352     -0.12     -9.59    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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