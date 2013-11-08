港报社评：投票部队又完成任务，高度自治再一次挫损--明报11月8日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
立法会援引权力及特权法向政府索取增发免费电视牌照文件的议案，一如所料，未能取得功能组别过半数议员支持下被否决。此事的发展历程，中联办的影子又浮现出来，港人治港、高度自治还剩下多少？
医学界功能组别的梁家骝议员投支持票，他表示中联办人员曾经就发牌事件与他联络，梁家骝形容为“交换意见”，中联办人员并未施压。中联办据称还接触过谢伟俊。有理由相信，中联办就此事接触的议员，应该不止二人。
近年的选举中，中联办介入协调是公开的秘密。恐怕日后，即使特首经由普选产生，只要畸形的政治体制依旧，政府在立法会仍然没有固定支持票，中联办仍然在选举担负决定性作用。
“一国两制”、“港人治港”、“高度自由”这12个字，是当年顺利收回香港的国策，但这12个字已渐行渐远。最使人不安的是，本应该扞卫这些价值的港人，却因为种种原因而妥协。以梁家骝为例，他竟把中联办介入香港内部事务，等同欧美民主社会的游说。
时移世易，许多港人对香港独特性之淡化和褪色，不少人还是使香港与内地趋同的推手和协助者。目前经见到一些负面苗头：一国两制走向“一国一制”、港人治港走向“京官治港”、高度自治走向“低度自治”。
昨日卫生服务界议员李国麟的发言很有意思，说：“政府犹如坏孩子，却总能获得怪兽家长庇护。不过，这只会令到特区政府永远长不大”怪兽家长就是建制派议员。中央对香港现况，应该作实事求是的评估，放手让特区政府高度自治，则香港和特区政府才会真正成长起来。(A06)
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------