港报社评：投票部队又完成任务，高度自治再一次挫损--明报11月8日

立法会援引权力及特权法向政府索取增发免费电视牌照文件的议案，一如所料，未能取得功能组别过半数议员支持下被否决。此事的发展历程，中联办的影子又浮现出来，港人治港、高度自治还剩下多少？

医学界功能组别的梁家骝议员投支持票，他表示中联办人员曾经就发牌事件与他联络，梁家骝形容为“交换意见”，中联办人员并未施压。中联办据称还接触过谢伟俊。有理由相信，中联办就此事接触的议员，应该不止二人。

近年的选举中，中联办介入协调是公开的秘密。恐怕日后，即使特首经由普选产生，只要畸形的政治体制依旧，政府在立法会仍然没有固定支持票，中联办仍然在选举担负决定性作用。

“一国两制”、“港人治港”、“高度自由”这12个字，是当年顺利收回香港的国策，但这12个字已渐行渐远。最使人不安的是，本应该扞卫这些价值的港人，却因为种种原因而妥协。以梁家骝为例，他竟把中联办介入香港内部事务，等同欧美民主社会的游说。

时移世易，许多港人对香港独特性之淡化和褪色，不少人还是使香港与内地趋同的推手和协助者。目前经见到一些负面苗头：一国两制走向“一国一制”、港人治港走向“京官治港”、高度自治走向“低度自治”。

昨日卫生服务界议员李国麟的发言很有意思，说：“政府犹如坏孩子，却总能获得怪兽家长庇护。不过，这只会令到特区政府永远长不大”怪兽家长就是建制派议员。中央对香港现况，应该作实事求是的评估，放手让特区政府高度自治，则香港和特区政府才会真正成长起来。(A06)