港报社评：投资海外楼，跟风要小心--星岛日报11月8日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
金融管理局与英国发展商合股，开发伦敦西区梅费尔顶级商住项目，为伦敦房地产皇冠上又加多一粒明珠。
金管局由去年开始大举进军，所持有的房地产投资，一年之间由34亿港元暴增近4倍，去到164亿港元。这次与英国发展商合组公司，以约2亿英镑，投资伦敦市区车站上盖写字楼、商场和住宅物业综合发展区，以双方各占股份一半，金管局斥资约1亿英镑。
金管局形容伦敦地产市道无论处于甚么周期，都对甲级写字楼和零售物业需求甚殷，西区楼价由于供应非常有限，长期处于上升轨。港人难免联想到本港中环的情况。
金管局只是全球看中伦敦物业市场大军的一分子。会计师行估计，亚洲对海外房地产投资，向来有四分一去伦敦，到去年更增至三分一。 伦敦房地产备受青睐，身为国际金融中心的汇财效应是原因之一，黄金地段优质物业供不应求是原因之二，对外资开放是原因之三。香港条件类似，因此吸引到资金来投，不过，近来当局为压抑楼价采取的针对海外买家措施，向国际投资者释放与伦敦背道而驰的讯息。 近日港府房地产招标反应，显示黄金地段的楼价抗跌力强。不过，差饷物业估价署的数据则显示，整体楼价有从高位回落之势。部分习惯投资“砖头”的港人，寻找新的投资途径。正值欧美地产市场从谷底回升，发展商纷纷向港人招手。
不过，金管局投资团队的专业眼光，是择优吸纳，今次更讲明是选择了一个无论楼市起跌都预计会升值的楼盘。至于向市民招手的海外楼盘，良莠不齐，市民需要做足功课，才可作出决定。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------