港报社评：投资海外楼，跟风要小心--星岛日报11月8日

金融管理局与英国发展商合股，开发伦敦西区梅费尔顶级商住项目，为伦敦房地产皇冠上又加多一粒明珠。

金管局由去年开始大举进军，所持有的房地产投资，一年之间由34亿港元暴增近4倍，去到164亿港元。这次与英国发展商合组公司，以约2亿英镑，投资伦敦市区车站上盖写字楼、商场和住宅物业综合发展区，以双方各占股份一半，金管局斥资约1亿英镑。

金管局形容伦敦地产市道无论处于甚么周期，都对甲级写字楼和零售物业需求甚殷，西区楼价由于供应非常有限，长期处于上升轨。港人难免联想到本港中环的情况。

金管局只是全球看中伦敦物业市场大军的一分子。会计师行估计，亚洲对海外房地产投资，向来有四分一去伦敦，到去年更增至三分一。 伦敦房地产备受青睐，身为国际金融中心的汇财效应是原因之一，黄金地段优质物业供不应求是原因之二，对外资开放是原因之三。香港条件类似，因此吸引到资金来投，不过，近来当局为压抑楼价采取的针对海外买家措施，向国际投资者释放与伦敦背道而驰的讯息。 近日港府房地产招标反应，显示黄金地段的楼价抗跌力强。不过，差饷物业估价署的数据则显示，整体楼价有从高位回落之势。部分习惯投资“砖头”的港人，寻找新的投资途径。正值欧美地产市场从谷底回升，发展商纷纷向港人招手。

不过，金管局投资团队的专业眼光，是择优吸纳，今次更讲明是选择了一个无论楼市起跌都预计会升值的楼盘。至于向市民招手的海外楼盘，良莠不齐，市民需要做足功课，才可作出决定。(A06)