港报社评：美国经济加速扩张，库存拉动后劲存疑--信报11月8日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
美国商务部昨晚公布第三季国内生产总值（GDP），折成年率初值增长2.8%，高于第二季的2.5%，主要由库存增加和贸易好转拉动。不过，消费开支和企业投资放慢，加上房地产市场升势有降温迹象，美国经济弱势复苏状况无明显改变，美国联储局年内退市的决策，迄今仍难以安心启动。
市场焦点已投向即将公布的10月非农就业数据，若然数据欠佳，证明联储局10月会议维持每月购债规模不变、超低利率也不改的决策理由充分。三季度经济扩张，主要靠库存增加拉动，但可惜消费支出增长仅1.5%，始终制约经济扩张的速度。
据美国抵押贷款银行协会最新数据，截至11月1日止当周，经季调的按揭申请指数下滑7%；30年期固息利率轻微回落至4.32厘，但仍高于去年的3.4厘水平。房地产市场复苏动力转弱之象，益增联储局对利率上升的忧虑。
三季度新增职位每月平均为14万3千个，相较上半年月均19万9千，显示就业市场改善速度相当反覆。9月失业率虽然回落至7.2%，但就业不足和放弃求职的U6失业率，仍高企于13.6%水平。
联储局官员一直讨论是否需要降低失业率的退市门槛，令市场对未来较长时间内利率维持不变，能形成稳定的预期，相信联储局即使缩减每月购债的规模，利率仍将保持在较低水平。
两党在预算支出和债务上限的争拗，一定程度影响美国增长步伐的稳定性。如今美国三季度经济扩张速度比预期为佳，不过，增量过急或反而会拖累四季度成长速度；加上消费和企业投资增长放缓，使美国四季度的增速有放慢之隐，联储局启动退市左右为难。(A02)
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------