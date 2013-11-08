中国债券：国开行称债券零风险权重获批再延长两年

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海11月8日 - 中国国家开发银行 周四公告，获得中国银监会批复，明确该行2015年底之前发行的金融债券风险权重为0%，直至债券到期，并视同政策性金融债处理。 与以往三次债信批复相比，此次银监会一次性批复了开发银行2014年和2015年两年的债信政策，与以往三次银监会“一年一延”债信批复相比，债信连续性和稳定性都进一步加强。
国开行2008年年底完成商业化转型，挂牌成立股份有限公司，但当时针对债信问题设置了两年的过渡期。
在国开行设立股份有限公司之前发行的存量人民币债券，其风险权重继续维持为0%，直到债券到期；设立股份公司之后发行的国开债，在2010年底以前，风险权重确定为0%。
之后2010年年底开始，国开行又获批复债信问题三次展期，每次批复时间为一年。市场人士倾向认为，为节约资金成本，国开行或有意保留其政策性银行的身份。 国开行表示，银监会对开行的债信批复，体现了党中央、国务院对开发银行发挥中长期投融资作用的重视，以及对开行服务国家战略、支持经济社会发展的肯定。（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------