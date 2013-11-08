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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 09:22 BJT

中国债券：国开行称债券零风险权重获批再延长两年

路透上海11月8日 - 中国国家开发银行 周四公告，获得中国银监会批复，明确该行2015年底之前发行的金融债券风险权重为0%，直至债券到期，并视同政策性金融债处理。 　　与以往三次债信批复相比，此次银监会一次性批复了开发银行2014年和2015年两年的债信政策，与以往三次银监会“一年一延”债信批复相比，债信连续性和稳定性都进一步加强。

国开行2008年年底完成商业化转型，挂牌成立股份有限公司，但当时针对债信问题设置了两年的过渡期。

在国开行设立股份有限公司之前发行的存量人民币债券，其风险权重继续维持为0%，直到债券到期；设立股份公司之后发行的国开债，在2010年底以前，风险权重确定为0%。

之后2010年年底开始，国开行又获批复债信问题三次展期，每次批复时间为一年。市场人士倾向认为，为节约资金成本，国开行或有意保留其政策性银行的身份。 　　国开行表示，银监会对开行的债信批复，体现了党中央、国务院对开发银行发挥中长期投融资作用的重视，以及对开行服务国家战略、支持经济社会发展的肯定。（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
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