中国债券：国开行称债券零风险权重获批再延长两年

路透上海11月8日 - 中国国家开发银行 周四公告，获得中国银监会批复，明确该行2015年底之前发行的金融债券风险权重为0%，直至债券到期，并视同政策性金融债处理。 与以往三次债信批复相比，此次银监会一次性批复了开发银行2014年和2015年两年的债信政策，与以往三次银监会“一年一延”债信批复相比，债信连续性和稳定性都进一步加强。

国开行2008年年底完成商业化转型，挂牌成立股份有限公司，但当时针对债信问题设置了两年的过渡期。

在国开行设立股份有限公司之前发行的存量人民币债券，其风险权重继续维持为0%，直到债券到期；设立股份公司之后发行的国开债，在2010年底以前，风险权重确定为0%。