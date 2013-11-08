国际油市：美国原油走高，美国GDP增速超出预期提振需求前景

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
0021 GMT，美国原油期货 涨0.39美元至94.59美元，前日因美元走强而承压，收低0.6美元。布兰特原油期货 收跌1.78美元，一度下跌2美元，最低报103.24美元，为7月2日以来最低。
医疗部门消息人士称，对立的武装分子周四在利比亚首都激战数小时。这是数月以来该地最严重的冲突。
由于页岩能源的兴起和其他替代来源提振竞争供给，石油输出国组织(OPEC)未来五年可能失去近8%的市场份额，令出口商难以从全球需求增长中获益。
欧洲央行周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300