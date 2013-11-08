国际油市：美国原油走高，美国GDP增速超出预期提振需求前景

0021 GMT，美国原油期货 涨0.39美元至94.59美元，前日因美元走强而承压，收低0.6美元。布兰特原油期货 收跌1.78美元，一度下跌2美元，最低报103.24美元，为7月2日以来最低。

医疗部门消息人士称，对立的武装分子周四在利比亚首都激战数小时。这是数月以来该地最严重的冲突。

由于页岩能源的兴起和其他替代来源提振竞争供给，石油输出国组织(OPEC)未来五年可能失去近8%的市场份额，令出口商难以从全球需求增长中获益。

欧洲央行周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。 (完)

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