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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 09:07 BJT

美国债市：11月6日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

路透纽约11月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 截至11月6日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加49.8亿美元，至3.321兆(万亿)美元。

* 外国央行持有的美国公债当周增加31.6亿美元，至2.958兆美元。

* 外国央行持有的机构债当周增加2.06亿美元，至3,206.9亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选 (here)(完) (编译 侯向明； 审校 孙茉莉)
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