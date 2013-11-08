港报社评：牌照风波削管治基础，要促改错--经济日报11月8日

立法会昨否决用特权法查电视牌风波，在中央助港府箍票下，此结果实不意外。惟港府若不汲取教训，掌握市民对核心价值的重视，势难应付未来更大政治难关。

泛民主派倡引用权力及特权法查免费电视发牌风波，过半数直选议员支持议案是意料中事；功能组别议员亦因港府解释未服众，承受极大民意压力，最终在中联办帮手箍票下，仅以3票之差否决议案。可是港府仅惨胜，其管治基础已进一步削弱。

一，港府与建制派裂痕加深。建制派虽知市民不满极深，惟中央深忧特权法若过关，将严重冲击行政立法关系，议员为免香港政局过僵，无奈地透支自己的政治资本撑港府，此令建制派日后更难甘心挺港府。

其二，民怨进一步积累。不少市民感事件真相无法厘清，心中积累对港府的不满。港府若续轻忽泛民主派、建制派、市民不满情绪正续升温的现实，势令管治基础更虚弱。

特首梁振英去年7月上任后，主打民生经济牌，试图缓减社会政治化氛围。惟市民亦极重视维护本港核心价值。今次事件关键不只市民少了一个电视台选择，而是触动了港人对知情权、程序公义等港人极其珍惜的核心价值。

此正好解释，为何梁振英每当推出一些有助经济民生的政策，其民望或稍回升，惟每隔三数个月又爆一次政治风波，其民望则跌得更深。

更忧心是港府在今年底启动政改谘询，此议题更直接触及港人追求民主等核心价值。若梁振英政府仍不能汲取教训，港府纵在经济民生取得成绩，在处理政改或其他政治敏感议题，势掀更大政治风暴。(A14)