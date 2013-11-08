港报社评：牌照风波削管治基础，要促改错--经济日报11月8日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
立法会昨否决用特权法查电视牌风波，在中央助港府箍票下，此结果实不意外。惟港府若不汲取教训，掌握市民对核心价值的重视，势难应付未来更大政治难关。
泛民主派倡引用权力及特权法查免费电视发牌风波，过半数直选议员支持议案是意料中事；功能组别议员亦因港府解释未服众，承受极大民意压力，最终在中联办帮手箍票下，仅以3票之差否决议案。可是港府仅惨胜，其管治基础已进一步削弱。
一，港府与建制派裂痕加深。建制派虽知市民不满极深，惟中央深忧特权法若过关，将严重冲击行政立法关系，议员为免香港政局过僵，无奈地透支自己的政治资本撑港府，此令建制派日后更难甘心挺港府。
其二，民怨进一步积累。不少市民感事件真相无法厘清，心中积累对港府的不满。港府若续轻忽泛民主派、建制派、市民不满情绪正续升温的现实，势令管治基础更虚弱。
特首梁振英去年7月上任后，主打民生经济牌，试图缓减社会政治化氛围。惟市民亦极重视维护本港核心价值。今次事件关键不只市民少了一个电视台选择，而是触动了港人对知情权、程序公义等港人极其珍惜的核心价值。
此正好解释，为何梁振英每当推出一些有助经济民生的政策，其民望或稍回升，惟每隔三数个月又爆一次政治风波，其民望则跌得更深。
更忧心是港府在今年底启动政改谘询，此议题更直接触及港人追求民主等核心价值。若梁振英政府仍不能汲取教训，港府纵在经济民生取得成绩，在处理政改或其他政治敏感议题，势掀更大政治风暴。(A14)
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------