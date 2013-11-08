港报社评：家禽供港虽不停，检疫防范须加强--文汇报11月8日

内地出现民众感染H7N9禽流感的个案，引起香港社会的高度关注。食物及卫生局局长高永文昨日表示，目前在内地发现H7N9禽流感个案的地区，是否需要暂停内地活鸡供港，香港与内地专家没有共识。现时内地出现的H7N9病毒属低致病性，而且无科学证据证明当地有鸡只感染病毒，现阶段不停止内地活鸡供港是适当的决定。不过，当局应该加强检疫，密切与内地合作。

东莞患者曾去过的活禽市场，附近13公里范围内有一间供港家禽注册养殖场。香港有意见认为，特区政府应该暂停有关养殖场的活家禽供港。香港食安中心则表示，香港暂时不会禁止有关养殖场的家禽输港。有关防范禽流感「13公里范围风险管理」的措施只适用于H5N1禽流感，并不包含H7N9低致病性的禽流感。东莞患者发病后，其所在地采集到的家禽对禽流感的测试全部为阴性。中国著名呼吸疾病专家锺南山也认为，东莞确诊的人感染H7N9禽流感病例，仅是个别现象。现阶段在科学上，没有充足理据要暂停附近供港鸡场的供应。

如今禽流感有重来嫌疑，进入冬季又是禽流感的高发期，特区政府须进一步加强防疫。香港应尽快调高在口岸快速测试供港家禽的的比例，增加在香港批发市场、街市的抽验次数。同时，加强与内地卫生检疫部门的信息交流通报，尽早掌握禽流感的最新情况。因应香港不少学童需要跨境上学，政府要为有轻微流感症状的学童，做禽流感抽样检查。如果H7N9情况恶化，一旦内地的家禽养殖场或家禽批发市场，出现对H7N9测试呈阳性的个案，香港应立即暂停活家禽供港。(A02)