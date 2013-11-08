港报社评：家禽供港虽不停，检疫防范须加强--文汇报11月8日

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
内地出现民众感染H7N9禽流感的个案，引起香港社会的高度关注。食物及卫生局局长高永文昨日表示，目前在内地发现H7N9禽流感个案的地区，是否需要暂停内地活鸡供港，香港与内地专家没有共识。现时内地出现的H7N9病毒属低致病性，而且无科学证据证明当地有鸡只感染病毒，现阶段不停止内地活鸡供港是适当的决定。不过，当局应该加强检疫，密切与内地合作。
东莞患者曾去过的活禽市场，附近13公里范围内有一间供港家禽注册养殖场。香港有意见认为，特区政府应该暂停有关养殖场的活家禽供港。香港食安中心则表示，香港暂时不会禁止有关养殖场的家禽输港。有关防范禽流感「13公里范围风险管理」的措施只适用于H5N1禽流感，并不包含H7N9低致病性的禽流感。东莞患者发病后，其所在地采集到的家禽对禽流感的测试全部为阴性。中国著名呼吸疾病专家锺南山也认为，东莞确诊的人感染H7N9禽流感病例，仅是个别现象。现阶段在科学上，没有充足理据要暂停附近供港鸡场的供应。
如今禽流感有重来嫌疑，进入冬季又是禽流感的高发期，特区政府须进一步加强防疫。香港应尽快调高在口岸快速测试供港家禽的的比例，增加在香港批发市场、街市的抽验次数。同时，加强与内地卫生检疫部门的信息交流通报，尽早掌握禽流感的最新情况。因应香港不少学童需要跨境上学，政府要为有轻微流感症状的学童，做禽流感抽样检查。如果H7N9情况恶化，一旦内地的家禽养殖场或家禽批发市场，出现对H7N9测试呈阳性的个案，香港应立即暂停活家禽供港。(A02)
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------