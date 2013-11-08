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债券 | 2013年 11月 8日 星期五 09:23 BJT

美国金融：11月6日止当周美联储资产负债表规模增长--FED数据

路透纽约11月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的截至11月6日当周的数据显示：

* 美联储资产负债表负债规模增至3.808兆(万亿)美元，前周为3.800兆美元。

* 美联储持有的美国公债规模为2.126兆美元，前周为2.118兆美元。

* 美联储透过贴现窗口向高信誉银行提供的隔夜直接贷款，平均每天为600万美元，前周为每天1,700万美元。

* 美联储持有的机构债规模为590.8亿美元，持平前周。

* 美联储持有的机构抵押支持证券规模达到1.394兆美元，前周亦为1.394兆美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选(here)

如欲查看美联储资产负债表，请点选(link.reuters.com/cub62s)。(完)

(编译 王翔琼；审校 孙茉莉)
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