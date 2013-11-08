路透调查：澳元和新西兰元料下跌，因美联储或最终缩减刺激措施

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
* 澳元一年后将跌至0.8800美元，新西兰元将报0.7850美元
* 受利率政策影响，跌幅可能有限
路透悉尼11月8日 - 澳元和新西兰元未来一年料下跌，反映外界预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将开始缩减刺激措施，并因此使美元处于主导地位。
路透对49位分析师的调查显示，他们预计一个月后澳元兑美元 将报0.9500美元，一年后将跌至0.8800美元。澳元最新报0.9455。
显然多数分析师预计澳元最近的反弹不会持久。澳元8月时跌至三年低点0.8848美元，但10月底涨至五个月高位0.9758，这部分归因于美联储意外决定推迟缩减购债举措。
然而，由于澳洲经济显示出升温迹象，不再迫切要求推出更多刺激措施，所以澳元跌幅或许很小，澳元空头可能对一年后的澳元水准感到失望。
澳洲央行本周维持利率在纪录低位2.5%不变，指称过去数次降息的全部效应仍在继续呈现。
多数分析师目前认为，澳洲央行可能已结束降息周期，但金融市场走势反映明年降息机率约为33%。
**新西兰元**
对43位分析师的调查显示，新西兰元兑美元 一个月后预估中值约为0.8300美元，一年后将跌至0.7850美元；新西兰元目前报0.8310美元。
新西兰元从8月触及的一年低点反弹，10月时触及五个月高位0.8544美元。
但像澳元一样，新西兰元跌幅可能也有限，因该国楼市过热且经济数据改善，增强了升息机率，最早可能在明年3月升息。如果真是这样的话，那么新西兰将是发达经济体中第一个升息的国家。(完)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------