路透调查：澳元和新西兰元料下跌，因美联储或最终缩减刺激措施

* 澳元一年后将跌至0.8800美元，新西兰元将报0.7850美元

* 受利率政策影响，跌幅可能有限

路透悉尼11月8日 - 澳元和新西兰元未来一年料下跌，反映外界预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将开始缩减刺激措施，并因此使美元处于主导地位。

路透对49位分析师的调查显示，他们预计一个月后澳元兑美元 将报0.9500美元，一年后将跌至0.8800美元。澳元最新报0.9455。

显然多数分析师预计澳元最近的反弹不会持久。澳元8月时跌至三年低点0.8848美元，但10月底涨至五个月高位0.9758，这部分归因于美联储意外决定推迟缩减购债举措。

然而，由于澳洲经济显示出升温迹象，不再迫切要求推出更多刺激措施，所以澳元跌幅或许很小，澳元空头可能对一年后的澳元水准感到失望。

澳洲央行本周维持利率在纪录低位2.5%不变，指称过去数次降息的全部效应仍在继续呈现。

多数分析师目前认为，澳洲央行可能已结束降息周期，但金融市场走势反映明年降息机率约为33%。

**新西兰元**

对43位分析师的调查显示，新西兰元兑美元 一个月后预估中值约为0.8300美元，一年后将跌至0.7850美元；新西兰元目前报0.8310美元。

新西兰元从8月触及的一年低点反弹，10月时触及五个月高位0.8544美元。