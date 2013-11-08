英国经济：10月招聘市场强劲增长，薪资创2007年以来最快增速--调查

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透伦敦11月8日 - 一项调查显示，英国招聘活动上个月强劲增长，薪资创六年以来最快增速。这是英国经济强劲的最新信号之一，令人质疑英国央行所提出的升息时间表。
调查由招聘和就业联合会(REC)和毕马威会计师事务所(KPMG)联合完成。调查显示，10月长期岗位聘雇指数小幅下滑至61.9，但仍远高于50的荣枯分水岭，9月为62.2。
空缺岗位和长期雇员起薪创金融危机以来最快增速，说明全部监测行业，不论是公共或者民间行业都对合格人选有强劲需求。
英国国家统计局数据也显示，空缺岗位在第三季增长12.5%。
REC/KPMG的调查还表明，就业市场复苏范围扩大，工程和建筑工人在10月就业市场最为抢手。
分析师称，由于通胀压力，实质薪资在过去10年中持续下降，可能继续下跌直到2014年。
但是，显示就业市场走强的任何新数据，都可能影响到英国央行对失业率何时触及7%门槛的计算。英国央行已经表示，除非失业率跌至该水平，才会考虑将利率从记录低点提升。
英国央行目前预计将在2016年年末达到该目标，但分析师预计英国央行下周发布新预估时会将该日期稍微提前。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300