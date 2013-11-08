英国经济：10月招聘市场强劲增长，薪资创2007年以来最快增速--调查

路透伦敦11月8日 - 一项调查显示，英国招聘活动上个月强劲增长，薪资创六年以来最快增速。这是英国经济强劲的最新信号之一，令人质疑英国央行所提出的升息时间表。

调查由招聘和就业联合会(REC)和毕马威会计师事务所(KPMG)联合完成。调查显示，10月长期岗位聘雇指数小幅下滑至61.9，但仍远高于50的荣枯分水岭，9月为62.2。

空缺岗位和长期雇员起薪创金融危机以来最快增速，说明全部监测行业，不论是公共或者民间行业都对合格人选有强劲需求。

英国国家统计局数据也显示，空缺岗位在第三季增长12.5%。

REC/KPMG的调查还表明，就业市场复苏范围扩大，工程和建筑工人在10月就业市场最为抢手。

分析师称，由于通胀压力，实质薪资在过去10年中持续下降，可能继续下跌直到2014年。

但是，显示就业市场走强的任何新数据，都可能影响到英国央行对失业率何时触及7%门槛的计算。英国央行已经表示，除非失业率跌至该水平，才会考虑将利率从记录低点提升。