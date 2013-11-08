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债券 | 2013年 11月 8日 星期五 09:47 BJT

全球利率：加拿大财长费海提称尽管欧央行降息，但长期看利率将上升

路透多伦多11月7日 - 加拿大财长费海提周四在欧央行意外降息后表示，无论各家央行目前采取何种行动，长期来看利率都将上升。

费海提在多伦多对记者表示，“可以预期，长远来看利率将上升，无论各国央行现在采取何种举措”。

“利率压力明显偏向上行，”他补充称。“我们的利率处在极低水准这段时间，情况特殊。”

费海提和加拿大央行一再要求加拿大民众谨慎对待负债，因为举债成本最终将开始上升。加拿大央行自2010年9月以来一直维持利率在纪录低位附近。

费海提还表示，只有经济指标显现泡沫迹象时，政府才会干预加拿大楼市，目前他并未发现这种迹象。

“我们必须小心谨慎，不能让投机导致价格人为上升，即泡沫。”(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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