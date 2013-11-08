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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 09:57 BJT

《独家新闻》伊朗为促销对印度原油买家免运费--消息

虽然折扣可能对印度有吸引力，但在美国即将审查制裁豁免之前，对于增加进口伊朗原油会非常谨慎。

印度的六个月制裁豁免将于12月初需要展期，而目前美国国际能源事务协调官Carlos Pascual正在访问新德里。

消息人士称，在就核计划达成协议之前，美国不可能允许伊朗增加原油出口。参加日内瓦谈判的双方代表均表示，取得突破的可能性很小。

印度是伊朗原油仅剩的几家客户之一，其它几家是中国、日本和韩国。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 白云)
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