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债券 | 2013年 11月 8日 星期五 09:53 BJT

基金产业：美国股票基金最新一周资金净流出20亿美元--理柏

路透纽约11月7日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示，美国基金投资人在最新一周从股票基金中撤出20亿美元，因美国联邦储备理事会(美联储)下一步行动具不确定性。

11月6日止当周资金流出，逆转了此前连续第三周大量流入的势头。前周股票基金流入118亿美元。

“美联储在12月可能采取一定行动的几率加大，”理柏资深研究分析师Barry Fennell称。“这个幽灵挥之不去。”

美国制造业和中西部企业活动数据强劲，引发美联储可能于12月会议就开始缩减月度购债规模的忧虑。

同期货币市场基金资金流入为50亿美元，为连续三周资金净流入。该类基金一般投资于短期公债等低风险证券，被视作现金存放的安全场所。

“有相当数量的投资者投资这类基金，他们愈发谨慎，了结了部分获利，”Fennell称。标普500指数 今年已上涨逾24%。

大宗商品和贵金属基金有1.81亿美元资金流出，投资者连续第六周从这类基金中抽出资金。

应税债券基金也有9.374亿美元的资金流入，为连续第三周流入。 。(完)

(编译 石冠兰 审校 张荻)
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