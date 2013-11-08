基金产业：美国股票基金最新一周资金净流出20亿美元--理柏

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
路透纽约11月7日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示，美国基金投资人在最新一周从股票基金中撤出20亿美元，因美国联邦储备理事会(美联储)下一步行动具不确定性。
11月6日止当周资金流出，逆转了此前连续第三周大量流入的势头。前周股票基金流入118亿美元。
“美联储在12月可能采取一定行动的几率加大，”理柏资深研究分析师Barry Fennell称。“这个幽灵挥之不去。”
美国制造业和中西部企业活动数据强劲，引发美联储可能于12月会议就开始缩减月度购债规模的忧虑。
同期货币市场基金资金流入为50亿美元，为连续三周资金净流入。该类基金一般投资于短期公债等低风险证券，被视作现金存放的安全场所。
“有相当数量的投资者投资这类基金，他们愈发谨慎，了结了部分获利，”Fennell称。标普500指数 今年已上涨逾24%。
大宗商品和贵金属基金有1.81亿美元资金流出，投资者连续第六周从这类基金中抽出资金。
应税债券基金也有9.374亿美元的资金流入，为连续第三周流入。 。(完)
(编译 石冠兰 审校 张荻)
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200
路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,