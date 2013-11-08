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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 09:55 BJT

金属期市：期铜变动甚微，但可能创下两个月来最大周度跌幅

上海期交所主力1月期铜合约 小涨0.2%，报每吨51,490元人民币(8,500美元)。

但全周来讲，LME期镍跌幅最大，下挫或接近4%。LME期镍周四触及10月16日以来最低位13,901美元。

伦敦金属交易所(LME)周四修订一项治理库存网络积压仓单的提议，致力缩短排队时间，并宣布对与仓库拥有者达成的协议进行评审。

欧洲央行周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。

美国经济成长在第三季加快速度，因企业补充库存，但消费者支出扩张速度为两年来最慢，显示经济基本动能在减弱。

10月中国主要大宗商品进口可能从纪录高位下滑，因10月的国庆节假期长达一周，但原油、铜和铁矿石的进口料将较上年同期强劲增长，因经济复苏加快步伐。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 徐文焰/于春红; 审校 石冠兰/郑茵)
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