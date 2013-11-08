更新版 1-台湾央行：希望台金融机构人民币可直接贷予大陆台商，以助人民币回流

* 希望台湾银行人民币可直接贷予大陆台商

* 考量流动性安全，呼吁两岸尽速签SWAP

* OBU人民币税负优惠规定或有扩展空间

* 关注上海自贸区的资本开放程度 (新增更多评论及细节)

路透台北11月8日 - 台湾央行副总裁杨金龙周五表示，希望未来台湾金融机构可直接将人民币贷予大陆台商聚集地企业例如昆山、上海、深圳、厦门，这是循香港前海模式，若获中国央行同意，这有望扩充台湾的人民币回流中国的管道。

杨金龙是在参加一场离岸人民币论坛时做上述表示。

〞人民币回流是很重要，我们会来看看是不是金融机构可以直接贷款给昆山企业...甚至上海、深圳、厦门的台商...可以多所着墨。〞杨金龙说。

日前大陆昆山推出了独厚台企的人民币跨境借款政策，该政策是人行特别只准许设在昆山的〞台资〞企业，可以以大陆境内所有关联企业上年度〞所有者权益〞(净资产)总和为融资额度，向境外关联企业进行双向借款，其额度不占原本的美元外债额度。

今年8月12日，中国人民银行昆山市支行出台的〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞(34号文)。

杨金龙强调台湾主管机关对发展离岸人民币的努力及决心，并指出虽然台湾对中国大陆是贸易顺差，但从人民币流动性安全网建立的角度来看，特别呼吁两岸尽快签署本币互换协议(SWAP)。

中国已与20多个国家与地区签署SWAP，其中香港取得最高4,000亿人民币的额度，其次为南韩的3,600亿。

杨金龙在提及人民币业务台湾未来可努力的方向上，指出OBU(国际金融业务分行)在税制上具有诱因，但仍有一些空间扩展，以吸引国外银行至台湾开设同业往来帐户。不过他未提出哪方面的税制可进一步改善。

他并强调台湾可加强与其他金融中心，如香港、伦敦及新加坡的合作，并鼓励境外银行成为中银台北的参加行，以及台湾外汇经纪商可跟香港、新加坡等地的货币经纪商把人民币交易量做大，增加流动性。

他也称台湾目前的外币结算平台只运作至午后七点，若有必要，也将跟进香港，视营运 业务情况拉长至跨欧洲时区。

杨金龙说，台湾央行十分关注上海自贸区的资本开放程度，认为这是人民币国际化的实验进程。

台湾央行此前表示，至10月初台湾人民币存款总额 已越过1,000亿元。